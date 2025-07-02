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Режиссёр должен заставить всех на площадке работать на свою идею – Ренат Давлетьяров

В чём заключается профессия режиссёра, рассказал режиссёр, продюсер и сценарист, председатель жюри VI Международного кинофестиваля «Западные ворота-2025» Ренат Давлетьяров в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) в новом выпуске программы «В фокусе».

«Чем отличается работа режиссёра от всех остальных профессий? В одном фильме участвуют более ста специальностей. Режиссёр не заканчивал операторский факультет, не заканчивал актёрский, не заканчивал художественный. Его профессия в следующем: ты сидишь в кресле, у тебя кружечка кофе, и ты даёшь всем советы и говоришь, в чём они не правы», – поделился Ренат Давлетьяров.

При этом, по его словам, нельзя убрать режиссёра из числа специалистов, которые работают над фильмом.

«В кино работают сто специальностей, но это субъективный взгляд одного человека. Я так вижу эту историю, поэтому даю оператору указание, какой ставить объектив, как гримировать, как играть, потому что это взгляд режиссёра и ничей другой. В этом и заключается профессия: ты должен заставить всех этих людей работать на свою идею», - заключил председатель жюри.

С 4 по 6 июля в Пскове проходит VI Международный кинофестиваль «Западные ворота». За три дня зрители увидят около ста полнометражных и короткометражных фильмов из России и со всего мира. Зрителей ждут гала-премьеры, специальные сеансы, ретроспективы кинокартин уже ставших классикой, и, конечно же, обсуждение фильмов и творческие встречи с любимыми актерами и режиссерами. Международный кинофестиваль «Западные ворота» в Пскове откроет показ фильма «Огниво против Волшебной Скважины» режиссера Анджея Петраса.

Ранее Псковская Лента Новостей опубликовала программу проведения фестиваля.

Информационным партнером фестиваля «Западные ворота» выступает Псковская Лента Новостей