В чём заключается профессия режиссёра, рассказал режиссёр, продюсер и сценарист, председатель жюри VI Международного кинофестиваля «Западные ворота-2025» Ренат Давлетьяров в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) в новом выпуске программы «В фокусе».
При этом, по его словам, нельзя убрать режиссёра из числа специалистов, которые работают над фильмом.
«В кино работают сто специальностей, но это субъективный взгляд одного человека. Я так вижу эту историю, поэтому даю оператору указание, какой ставить объектив, как гримировать, как играть, потому что это взгляд режиссёра и ничей другой. В этом и заключается профессия: ты должен заставить всех этих людей работать на свою идею», - заключил председатель жюри.
С 4 по 6 июля в Пскове проходит VI Международный кинофестиваль «Западные ворота». За три дня зрители увидят около ста полнометражных и короткометражных фильмов из России и со всего мира. Зрителей ждут гала-премьеры, специальные сеансы, ретроспективы кинокартин уже ставших классикой, и, конечно же, обсуждение фильмов и творческие встречи с любимыми актерами и режиссерами. Международный кинофестиваль «Западные ворота» в Пскове откроет показ фильма «Огниво против Волшебной Скважины» режиссера Анджея Петраса.
Ранее Псковская Лента Новостей опубликовала программу проведения фестиваля.
Информационным партнером фестиваля «Западные ворота» выступает Псковская Лента Новостей