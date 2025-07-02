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Председатель жюри «Западных ворот-2025»: Мы создаём единое для всей страны культурное пространство

Кинофестивали в регионах должны быть, заявил режиссёр, продюсер и сценарист, председатель жюри VI Международного кинофестиваля «Западные ворота-2025» Ренат Давлетьяров в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) в новом выпуске программы «В фокусе».

«До того, как я вошёл в кинопроизводство, я много времени посвятил фестивальному движению. Я возглавлял 10 лет крупный московский фестиваль, был генеральным директором. Это начиналось в 90-х годах, когда не было проката, всё было развалено, и наладить было всё очень сложно», – рассказывает Ренат Давлетьяров.

Он отметил, что молодому зрителю сейчас будет трудно представить, что тогда не было мобильных телефонов, электронной почты, а только факс, стационарный телефон и пейджеры.

«16 лет я делал фестиваль русского кино в Париже, 10 лет в Нью-Йорке, 15 лет в Берлине. И меня сейчас радуют такие фестивали, как псковский. Я считаю, что мы создаём правильное культурное пространство, единое для всей страны. Очень много городов стали это делать, и это очень важно, это правильно, потому что не надо ехать в Москву, чтобы увидеть известного артиста, задать ему вопросы, пообщаться. Это должно быть», – говорит режиссёр.

С 4 по 6 июля в Пскове проходит VI Международный кинофестиваль «Западные ворота». За три дня зрители увидят около ста полнометражных и короткометражных фильмов из России и со всего мира. Зрителей ждут гала-премьеры, специальные сеансы, ретроспективы кинокартин уже ставших классикой, и, конечно же, обсуждение фильмов и творческие встречи с любимыми актерами и режиссерами. Международный кинофестиваль «Западные ворота» в Пскове откроет показ фильма «Огниво против Волшебной Скважины» режиссера Анджея Петраса.

Ранее Псковская Лента Новостей опубликовала программу проведения фестиваля.

Информационным партнером фестиваля «Западные ворота» выступает Псковская Лента Новостей