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Сцена / Фестивали

Торжественное открытие фестиваля «Хельга» состоялось в Выбутах

05.07.2025 12:50|ПсковКомментариев: 1

Церемония торжественного открытия фестиваля исторической реконструкции «Хельга» состоялась в псковской деревне Выбуты 5 июля, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

С приветственным словом выступил организатор фестиваля Василий Мизгирев.

«Мы рады вас видеть в 15-й раз. Мы постараемся сделать красивую программу. Пусть будет больше действа, чем разговоров», - сказал Василий Мизгирев.

 

Напомним, посетителей фестиваля ждут битвы дружинников, торговые ряды и концерты различных групп. Также псковичи и гости фестиваля имеют возможность принять участие в соревнованиях: стрельба из лука, метание сулицы и сражения на мечах.

Напомним, «Хельга» проводится ежегодно в погосте Выбуты (15 км от Пскова), на родине Великой княгини Ольги. Главная цель фестиваля - создание музея под открытым небом на месте рождения Великой княгини и ее внука Владимира, а также привлечение внимания общества к истории своей Родины и соседей, популяризация родной культуры и воспитание патриотизма в кругу молодежи. Каждый год в Выбуты приезжают реконструкторы из разных регионов, чтобы показать гостям фестиваля эпоху княгини Ольги, воссоздать традиции, быт и дух раннего средневековья на территории Руси и Скандинавии.

Генеральный информационный партнер фестиваля — Псковская Лента Новостей

Источник: Псковская Лента Новостей
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