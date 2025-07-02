«Битву караоке» устроят в заключительный день псковского фестиваля «Виноград»

6 июля «Битва караоке» станет ярким финалом эногастрономической ярмарки «Виноград», которая одновременно пройдет в Верхнем и Нижнем городах. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Театрально-концертной дирекции Псковской области.
Фотографии: ТКД Псковской области
Каждый гость ярмарки получит возможность блеснуть вокальным талантом, поднявшись на сцену и исполнив свою любимую композицию. После битвы будут подведены итоги, подсчитают набранные участниками баллы, и торжественно объявят победителя — город, который «спел поистине великолепно».
Битва состоится сегодня, 6 июля, в 19:00.
Ярмарка проходит в рамках нацпроекта «Туризм и гостеприимство». Генеральный спонсор — Россельхозбанк.