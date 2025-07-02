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«Битву караоке» устроят в заключительный день псковского фестиваля «Виноград»

6 июля «Битва караоке» станет ярким финалом эногастрономической ярмарки «Виноград», которая одновременно пройдет в Верхнем и Нижнем городах. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Театрально-концертной дирекции Псковской области.

Фотографии: ТКД Псковской области

Каждый гость ярмарки получит возможность блеснуть вокальным талантом, поднявшись на сцену и исполнив свою любимую композицию. После битвы будут подведены итоги, подсчитают набранные участниками баллы, и торжественно объявят победителя — город, который «спел поистине великолепно».

Битва состоится сегодня, 6 июля, в 19:00.

Ярмарка проходит в рамках нацпроекта «Туризм и гостеприимство». Генеральный спонсор — Россельхозбанк.