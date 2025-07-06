Лучшие короткометражные фильмы назвали на псковском кинофестивале «Западные ворота»

Итоги VI Международного кинофестиваля «Западные ворота» подвели в большом концертном зале Псковской областной филармонии сегодня, 6 июля. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, были названы лучшие короткометражные фильмы-участники.
Награды победителям конкурса короткометражных фильмов вручили его жюри: режиссер, сценарист Ирина Евтеева, актер Сергей Лавыгин и кинопрокатчик Елена Фисенко. Ирина Евтеева отметила, что у режиссеров-победителей есть все возможности для создания хорошего полнометражного кино.
Победителями стали Ольга Смелова с фильмом «Просто скажи привет», Марина Петренко и ее картина «Неизбежность», а также Михаил Микоц с работой «Французский серый».
Гран-при конкурса короткометражных фильмов получила работа Григория Пичула «Ключ».
Ранее наградили победителей конкурсов «Киностарт» и «Хранители памяти».
VI Международный кинофестиваль «Западные ворота» проходит в Пскове с 4 по 6 июля. Информационным партнером фестиваля «Западные ворота» выступает Псковская Лента Новостей.