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Лучшие короткометражные фильмы назвали на псковском кинофестивале «Западные ворота»

Итоги VI Международного кинофестиваля «Западные ворота» подвели в большом концертном зале Псковской областной филармонии сегодня, 6 июля. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, были названы лучшие короткометражные фильмы-участники.

Награды победителям конкурса короткометражных фильмов вручили его жюри: режиссер, сценарист Ирина Евтеева, актер Сергей Лавыгин и кинопрокатчик Елена Фисенко. Ирина Евтеева отметила, что у режиссеров-победителей есть все возможности для создания хорошего полнометражного кино.

«Единственное, над чем надо поработать каждому, - это драматизация. Надо подрасти в этом, тогда всё получится!» - добавила режиссер.

Победителями стали Ольга Смелова с фильмом «Просто скажи привет», Марина Петренко и ее картина «Неизбежность», а также Михаил Микоц с работой «Французский серый».

Гран-при конкурса короткометражных фильмов получила работа Григория Пичула «Ключ».

Ранее наградили победителей конкурсов «Киностарт» и «Хранители памяти».

VI Международный кинофестиваль «Западные ворота» проходит в Пскове с 4 по 6 июля. Информационным партнером фестиваля «Западные ворота» выступает Псковская Лента Новостей.