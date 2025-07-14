Сцена / Фестивали

«Островский рубеж»: в 2025 году с новым размахом

Одно из самых грандиозных по своей масштабности мероприятий состоится в деревне Холматка Островского района 20 июля — военно-исторический фестиваль «Островский рубеж». Еще на этапе подготовки он обещает стать одним из крупнейших фестивалей на Северо-Западе, посвященных тематике Великой Отечественной войны. Как идет подготовка к мероприятию, что ожидает посетителей — в интервью Псковской Ленте Новостей рассказал руководитель отдела специальных проектов Театрально-концертной дирекции Псковской области Василий Чепелов.

- Военно-исторический фестиваль «Островский рубеж» - это уже традиционное мероприятие. Но в этом году оно пройдет в необычайно широком масштабе, с ранее невиданным размахом. Всех ждут уже 20 июля, в воскресенье, в 11:00 в деревне Холматка Островского района, расскажите о фестивале-2025.

- Стоит сказать, что все происходящее состоится, во-первых, благодаря тому, что у нас очень важный год для страны - это год 80-летия Победы и Год защитника Отечества. Мы принимаем эстафету. Мероприятие проводится давно, непосредственно Петром Михайловичем Гринчуком (директор Военно-исторического музея-заповедника - ред.), островским музеем. Однако в этом году при поддержке Фонда культурных инициатив у нас появляется возможность провести его более крупно и эпично.

- Мероприятие проводится, наверное, 15 лет, в традиционном месте. Но теперь поговорим, чем этот исторический фестиваль будет отличаться? Что будет самым главным действием этого события?

- Как ни крути, главным действом будет историческая реконструкция, огромный блок, три сценария, которые растянутся на целый день. С небольшими перерывами мы будем проводить реконструкцию первых боев 1941 года, взятие «Линии Сталина». Потом будут показательные сражения. И показы того, как действовали партизаны в тот период. И потом, конечно же, победное взятие линии «Пантера» советскими войсками в 1944 году. Помимо этого, у нас есть еще два больших блока.

- Как я понимаю, есть и количественное усиление. Я имею в виду, что состав участников реконструкции тоже как никогда широкий и объемный. Откуда и сколько приедет людей? Будет ли участвовать техника?

- У нас будет большое количество реконструкторов, порядка 300 человек. Люди поедут из Санкт-Петербурга, из Москвы, из других областей. Реконструкторов будет много. На самом деле, в этот раз мы станем одним из самых крупных фестивалей на территории, как минимум, Северо-Запада Российской Федерации. По технике мы тоже усиливаемся, будут большие баталии. Поэтому техники требуется много. Мы везем порядка 20 единиц, в которые включены артиллерийские орудия, танки, бронетранспортеры. Они делятся по сторонам. То есть будут как советские экземпляры, так и немецкие. Конечно же, если у нас техника стреляет, на поле что-то должно взрываться. Поэтому комплекс пиротехнических и свето-шумовых работ будет произведен очень большой. Под каждый бой подготовка - порядка двух часов. Очень все будет красиво. Будет много взрывов, много огня. Всем понравится.

- Вы упомянули о том, что три сценария растянуты на весь день. В 11:00 все начнется. Нужно понимать, до какого часа не опоздают люди, если соберутся приехать?

- При формировании программы мероприятия мы старались сделать так, чтобы люди как раз-таки не опоздали, потому что с большими перерывами пройдут три сценария. Первое - это 11:30-12:10. Второй сценарий - это 14:10-14:50. И последний сценарий закончится в 18:00, соответственно, начнется он примерно в 17:10-17:20. Так что опоздать не получится, все бои будут красивые и интересные.

В этом году ожидается большое количество посетителей, в связи с чем пришлось переформатировать площадку, уделить больше внимания нашим уважаемым посетителям, большую площадку занять для них и оградить. Вместимость площадки в этом году будет очень большой - 10 тысяч человек мы сможем вместить, и очень надеемся на такую явку. Нужно отметить, что если у нас будут совсем маленькие дети, которым из-за задних рядов не видно, будет организована трансляция с нескольких точек на главный экран площадки, около сцены, где со всех ракурсов можно будет посмотреть за полем.

- Будет ли трансляция идти онлайн?

- К сожалению, нет. Нужно понимать, что это зона, где очень плохая связь, но запись останется. Мы планируем сделать это показательным роликом, потому что очень надеемся, что в подобном формате мы продолжим проводить мероприятия и гостям нашего города, туристам, внутренним туристам, мы сможем показать и рассказать: вот такое мероприятие есть в «копилке» нашей области.

- Мероприятие действительно яркое, серьезное, и более того, оно с просветительской точки зрения очень полезное. Для тех, кто не знает, именно в деревне Холматка и в окрестностях проходили мощные бои, была «Линия Сталина», которая была призвана остановить на западных рубежах немецко-фашистских захватчиков. Это была история многих подвигов, и связано с этим много реальных историй, о чем можно будет узнать из этой масштабной реконструкции и из самого филиала Военно-исторического музея. Это и зрелищно, и познавательно. И в некотором смысле это хорошая и правильная дань памяти тем, кто свои жизни отдал за свободу нашей Родины 80 лет назад.

- Это так. Говоря о познавательном блоке, нужно сказать, что мы в этом плане тоже подготовились. Запланировано проведение огромного блока интерактивных площадок. Это непосредственно те места, где можно будет подойти и своими руками потрогать артиллерийские орудия, медицинские принадлежности того периода. Они будут разных тематик, их порядка десяти единиц. Это интерактивные форматы, которые интересны детям, интересны подросткам. Это, наверное, признано уже одним из самых эффективных методов работы с молодежью.

- Как я понимаю, это еще не все?

- Это не все. Есть третий блок. Мы уже проговорили про реконструкцию, интерактивные площадки. И, конечно же, будет концертная программа. Концерт будет разбит на три блока. Он будет проходить в промежутке между исторической реконструкцией, между показательными боями. Первый блок включает в себя концертную программу коллективов Псковской области. Нужно упомянуть, что это все будет происходить в рамках фестиваля Псковского областного центра народного творчества. Фестиваль называется «Когда мы были на войне». Коллективы представят фронтовые песни в своем видении, в своей формации, в костюмах, что тоже поспособствует эффекту погружения людей на площадке. В следующем блоке состоится концерт приглашенного коллектива. Это коллектив «Малиновская банда» - очень заводные и веселые ребята, которые выступят перед победным боем нашей армии, поднимут боевой дух и солдат, и зрителей. И последним выступлением, перед закрытием фестиваля, станет концерт эстрадно-джазового оркестра Псковской области. У них есть большая музыкальная патриотическая программа. На протяжении 40 минут мы будем слушать прекрасную музыку в их исполнении.

- Мне кажется, это будет прекрасным дополнением, потому что военные песни сами по себе очень энергетически заряженные, любимые у людей. И не лишним будет напоминание для молодого поколения: еще раз пройтись по репертуару и послушать песни, которые посвящены войне. Это тоже, можно сказать, элемент мягкого просвещения. Пара организационных моментов. Будет ли, где парковаться? Сходить в туалет? Что-то перекусить? Как с безопасностью будут обстоять вопросы?

- Как я уже упомянул, мы рассчитываем на большое количество посетителей, нужно готовить инфраструктуру. На текущий момент подготовлены большие парковки, там большая вместимость, все поместятся. Будут работать волонтеры, которые смогут сопроводить по площадке мероприятия, объяснить, что и где происходит. Конечно же, будет организована безопасность. Сейчас это важно и необходимо. Конечно же, туалеты, зоны общественного питания, ярмарка, пивная площадка, которую тоже можно будет посетить, все это будет организовано, все доступно. Все рассчитано под большое количество посетителей. Поэтому очередей, ожиданий, задержек не будет.

- Оптимистично звучит. Что насчет возможности прохода? Билеты сколько стоят для мероприятия?

- Конечно же, бесплатно.

- Как мы любим, друзья. Я надеялся на этот ответ. Насколько я знаю, в том числе и погода вносит определенные коррективы. До Острова-то хорошая дорога, и там некоторое время еще асфальт, а в определенный промежуток дорога грунтовая. Проедем?

- Я бы назвал эту дорогу «фронтовая». Уже сейчас ведутся работы по грейдированию дороги, которая ведет непосредственно к самой Холматке с трассы. Будет производиться присыпка внутренних дорог, которые ведут к парковкам, пеших дорог, которые ведут на саму площадку мероприятия. Но касаемо погоды, что мы можем сказать? Мы всем оргкомитетом надеемся, что весь дождь выльется за ближайшие дни, и в день мероприятия все будет хорошо, солнечно и прекрасно.

- Говорят, есть хорошая статистика и, надеюсь, она совпадет с тем, что мы увидим в воскресенье. Как говорят организаторы, Бог в основном благоволит этому мероприятию, и пока что, за все долгие годы, погода всегда была хорошая.

- Да, как мне сказали люди, которые делают это мероприятие давно, ни разу на этом мероприятии погода не подставляла.

- Будем на это надеяться. Как я понимаю, мероприятие состоится при любой погоде. Если говорить о сотрудничестве, это все на земле города Острова и в окрестностях проходит. Удается ли найти взаимопонимание? Как сотрудничество в этих случаях выглядит? Как удается договариваться с местными властями?

- Я думаю, что сейчас вся наша огромная страна понимает важность подобных мероприятий, особенно в этот год. В администрации Островского района, конечно же, тоже. Они всячески помогают, идут на контакт по многим позициям. Ни в коем случае нельзя сказать, что как-то они нас бросили с этим мероприятием. Нет.

- Насколько я знаю, руководство района, господин Быстров (Дмитрий Быстров - глава Островского района, прим. ред.) много внимания уделяет этой тематике. Будет ли организован трансфер на мероприятие?

- Я не могу сказать точно, но в текущий момент мы ведем активную работу по организации трансфера, как минимум, из Острова к месту проведения мероприятия. За всеми новостями, конечно же, следите в официальном сообществе Театрально-концертной дирекции Псковской области в соцсети «ВКонтакте». В принципе, все новости по этому мероприятию и после него мы будем размещать там. Следите, приезжайте, очень вас ждем.

Беседовал Артем Татаренко