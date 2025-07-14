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12 500 человек посетило военно-исторический фестиваль «Островский рубеж»

12 500 человек посетило военно-исторический фестиваль «Островский рубеж», организованный в рамках проекта «На нашей улице Победа», сообщили Псковской Ленте Новостей в Театрально-концертной дирекции Псковской области.

«Это событие стало настоящим праздником для всех ценителей военной истории и патриотизма, объединив тысячи сердец общим чувством гордости за великое наследие предков. Низкий поклон героям Великой Отечественной войны!» - сообщили в ТКД.

Отмечается, что проект «На нашей улице Победа» реализован с использованием гранта, предоставленного ООГО «Российский фонд культуры» в рамках федерального проекта «Семейные ценности и инфраструктура культуры» национального проекта «Семья».