Сцена / Фестивали

В бежаницкой деревне Цевло 16 августа пройдет традиционный «РосянкаFEST»

16 августа в деревне Цевло Бежаницкого района пройдет фестиваль «РосянкаFEST», посвященный дикой природе и деревенскому укладу, сообщили Псковской Ленте Новостей в Полистовском заповеднике.

На фестивале одновременно будут работать семь площадок.

В 15:00 начнут работать:

«Творчество»

Рукодельные мастер-классы от мастериц из Бежаницкого района и творческие занятия от Детской экологической библиотеки «Радуга», а еще буккроссинг от Бежаницкой центральной районной библиотеки.

«Наука»

На этой площадке участники смогут попробовать себя в качестве научных сотрудников и биологов. Здесь пройдут занятия по полевой микроскопии и ихтиологии, а также по изучению мха. Здесь же будет работать мобильный планетарий (вход по билетам).

«Краеведение»

Хедлайнером этой площадки станет историко-культурный центр Философовых с мастер-классом, фотозоной и тематической выставкой.

На этой же площадке будет начинаться эколого-краведеческий квест «Дорогою цевла» - пройти его можно будет до 17:00.

Также на площадке пройдут несколько фотовыставок.

Отдельно в 15:00 запланировано начало экскурсии по деревне Цевло с посещением интерактивной экспозиции «Класс 80-х» в цевельской школе (по предварительной записи).

«Заповедная»

В фестивале примут участие заповедные территории из других регионов России - например, национальный парк «Таганай» и заповедник «Калужские засеки». Коллеги проведут экологические игры, викторины, расскажут о своих территориях.

«Детская»

Несмотря на то, что весь праздник ориентирован на семьи с детьми, для малышей и школьников будет отдельная площадка. Здесь маленьких гостей будут ждать разнообразные игры от проекта «Игры нашего двора» «Айда с нами», «Лабиринт со смыслом» и аквагрим.

«Экотуризм»

В 15:30 стартуют прогулки на каноэ по озеру Цевло, на берегу которого пройдет фестиваль. А также мини-экскурсии по берегу озера от ученых-биологов: орнитолога, геоботаника, болотоведа и ихтиолога.

Полистовский заповедник организует катание на вездеходах.

На «Сцене» в 16:00 начнется концерт местных коллективов, а также пройдет интерактивная фольклорная программа от ансамбля «Вольница».

Все время на фестивале будет работать деревенская ярмарка с угощениями и сувенирами.

Завершится фестиваль в 18:00.

В программе могут быть изменения.

Смотрите также Фестиваль «РосянкаFEST» в пятый раз прошел в Бежаницах