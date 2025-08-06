Сцена / Фестивали

Фестиваль гусельной музыки «Граинская сторона» состоится в Красногородском округе

IV областной открытый фестиваль гусельной музыки «Граинская сторона» состоится в деревне Платишино Красногородского округа 16 августа, сообщили Псковской Ленте Новостей в Платишинском сельском клубе.

В этот день в деревне Платишино работают с 10.00:

сельский клуб: выставки «Культура и быт старообрядцев», «Лоскутное шитье. Сказки, легенды, пословицы», «Традиционная роспись иглою»

выставка «Гуселки яровчаты: русские народные и заморские музыкальные инструменты»

интерактивная программа от семейного клуба «Забава опочецкая» «Хоровод времен»

ремесленная ярмарка

мастер-классы

частный ботанический сад

липа-целительница

деревенский родник

часовня Воскресения Христова

амбар-кинозал: фильм «Псковщина гусельная», площадка «Литературные страницы», мультфильм «Музыка, летящая на крыльях».

Сцена:

12.00 - «И полились простые звуки, по струнам побежали руки!» - выступление профессиональных и любительских исполнителей из Москвы, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Пскова и Псковской области

14.30 - выступление поэта, писателя, автора тревел-блога Сергея Бурыкина

15.30 - выступление гостей фестиваля:

Ольга Глазова, композитор и популяризатор гуслей в неакадемической музыкальной среде

Ольга Алексеева, Полина Еремина, Маргарита Иванова, солистки Государственного оркестра «Гусляры России», лауреаты международных конкурсов, участники проекта «Русские арфы»

Наталья Александрова, заслуженная артистка России.

Напомним, что 15 августа в рамках IV областного открытого фестиваля гусельной музыки «Граинская сторона» в Пскове состоится открытая творческая мастерская «Пусть гусли звучат!».