Фестиваль гусельной музыки «Граинская сторона» состоится в Красногородском округе

IV областной открытый фестиваль гусельной музыки «Граинская сторона» состоится в деревне Платишино Красногородского округа 16 августа, сообщили Псковской Ленте Новостей в Платишинском сельском клубе.
В этот день в деревне Платишино работают с 10.00:
- сельский клуб: выставки «Культура и быт старообрядцев», «Лоскутное шитье. Сказки, легенды, пословицы», «Традиционная роспись иглою»
- выставка «Гуселки яровчаты: русские народные и заморские музыкальные инструменты»
- интерактивная программа от семейного клуба «Забава опочецкая» «Хоровод времен»
- ремесленная ярмарка
- мастер-классы
- частный ботанический сад
- липа-целительница
- деревенский родник
- часовня Воскресения Христова
- амбар-кинозал: фильм «Псковщина гусельная», площадка «Литературные страницы», мультфильм «Музыка, летящая на крыльях».
Сцена:
12.00 - «И полились простые звуки, по струнам побежали руки!» - выступление профессиональных и любительских исполнителей из Москвы, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Пскова и Псковской области
14.30 - выступление поэта, писателя, автора тревел-блога Сергея Бурыкина
15.30 - выступление гостей фестиваля:
- Ольга Глазова, композитор и популяризатор гуслей в неакадемической музыкальной среде
- Ольга Алексеева, Полина Еремина, Маргарита Иванова, солистки Государственного оркестра «Гусляры России», лауреаты международных конкурсов, участники проекта «Русские арфы»
- Наталья Александрова, заслуженная артистка России.
Напомним, что 15 августа в рамках IV областного открытого фестиваля гусельной музыки «Граинская сторона» в Пскове состоится открытая творческая мастерская «Пусть гусли звучат!».