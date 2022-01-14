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«Маразм и мракобесие»: Дмитрий Месхиев прокомментировал жалобу на название спектакля в УФАС

Жалоба в антимонопольную службу на название спектакля Псковского академического театра драмы имени А. С. Пушкина «Сережа очень тупой» в итоге прорекламировала постановку и принесла ей еще большую известность. Об этом в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM) сообщил художественный руководитель учреждения Дмитрий Месхиев.

«Это все абсолютный маразм (жалоба в УФАС — ред.). Получается, если мы поставим сказку про Иванушку-дурачка, значит, все Иваны должны будут обидеться, получается, нельзя ставить и "Сказку о попе и о работнике его Балде" Пушкина и так далее. Но этот маразм сделал нам хорошую рекламную историю после того, как мы решили предоставить скидку на просмотр этой постановки для всех гостей с именем Сергей. Пусть они придут на спектакль и посмотрят, про Сереж ли все это», - сказал Дмитрий Месхиев.

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Он рассказал, что на него самого уже не раз жаловались в различные правоохранительные органы неравнодушные граждане, которые, по словам Дмитрия Месхиева, зачастую не являются театралами.

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«Весь этот маразм и мракобесие, к сожалению, в основном делает публика, которая не ходит в театр, не видела спектакль, которая вообще не знает, что там происходит, которой нужно просто выпустить свой идиотский пар. Более того, потом эта публика пишет, что чиновники у нас недостаточно работают. Так это потому, что чиновники заняты тем, чтобы прорабатывать эти идиотские обращения, которые мешками носят в различные комитеты области. И потом комитет половину своего рабочего времени тратит на ответы на эти письма и жалобы», - отметил художественный руководитель псковского театра.