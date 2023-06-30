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Как найти хорошее кино, рассказал режиссёр в эфире «ПЛН FM»

Как найти хорошее кино, дал советы режиссёр, руководитель учебного центра «Ленфильм» Андрей Егоров в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«Иногда возникают новые фамилии, с которыми можно познакомиться на кинофестивалях, новые авторы бывают успешными. А так, есть режиссеры, которые уже зарекомендовали себя тем, что умеют хорошо снимать, интересно смотреть их картины, о чем они говорят и как. Как и в литературе, ты ищешь кино по автору. Можно сойти с ума от количества авторов на полках книжных магазинов. Если ты берешь книгу наугад, вероятность того, что ты наткнешься на ерунду, достаточно велика», – сказал режиссер.

Он отметил, что не каждый фильм, который выходит на большом экране, является хорошим.

«Следует читать рецензии, интересоваться сферой кино. Зритель также должен проделать определенную часть работы. Следует выбирать, а не есть все подряд, ведь можно отравиться», – заключил Андрей Егоров.

Напомним, с 7 по 9 июля в Пскове пройдет IV Международный кинофестиваль «Западные ворота». За три дня организаторы представят более 90 фильмов, гостями фестиваля станут пятьдесят выдающихся деятелей культуры. В основную конкурсную программу МКФ «Западные ворота» войдут 7 новых фильмов из Беларуси, Болгарии, Казахстана, Киргизии, Сербии, Таджикистана и России. На фестивале будут представлены фильмы из Индии, Ирана, Южной Кореи и Израиля, а также самые яркие российские фильмы, созданные в прошлом году.