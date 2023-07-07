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Современные российские фильмы сделали качественный рывок – режиссер

Современные российские фильмы сделали качественный рывок в развитии. Об этом заявила режиссер, участница IV международного кинофестиваля «Западные ворота» Ольга Акатьева в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«Современные российские фильмы, безусловно, сделали рывок в качестве. В кинопроизводстве у нас был период в начале 2000-х годов, когда были как совершенно гениальные вещи, так и множестве второстепенных картин. Сейчас средняя температура по больнице приближается к нормальной. Мы искренне верим, что зрители идут на российские фильмы в кино», – отметила гостья студии.

Напомним, с 7 по 9 июля в Пскове проходит IV Международный кинофестиваль «Западные ворота». За три дня организаторы представят более 90 фильмов, гостями фестиваля станут пятьдесят выдающихся деятелей культуры. В основную конкурсную программу МКФ «Западные ворота» войдут 7 новых фильмов из Беларуси, Болгарии, Казахстана, Киргизии, Сербии, Таджикистана и России. На фестивале будут представлены фильмы из Индии, Ирана, Южной Кореи и Израиля, а также самые яркие российские фильмы, созданные в прошлом году.