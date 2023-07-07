Сцена / Из первых уст

Сравнение качества игры современных и советских актеров прокомментировали участники «Западных ворот»

Сравнение качества современной актерской школы и советской прокомментировали участники IV международного кинофестиваля «Западные ворота», российские актеры Сергей Новосад и Анастасия Талызина в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«Я человек очень сомневающийся, поэтому стараюсь смотреть очень много фильмов, чтобы понимать, какой есть диапазон человеческого инструмента. Все люди талантливы, просто дальше нужна работа, необходимо подливать бензинчик, стараться развиваться», – отметил Сергей Новосад.

Другая гостья студии Анастасия Талызина высказала мнение, что сравнивать навыки современных актеров и советских не совсем правильно.

«Смотреть на иконы актерского мастерства и стремиться к идеалу - это хорошо. Но советская школа ушла. Она была неплохая, но сейчас она не актуальна. Если сейчас мы встретим актера той школы, мы не поверим ему и не пойдем за его мыслью. Сейчас другие проблемы, новые, актуальные, свежие, киноязык меняется. А если не менять подход, тогда и прогресса не будет», – Анастасия Талызина.

Напомним, с 7 по 9 июля в Пскове проходит IV Международный кинофестиваль «Западные ворота». За три дня организаторы представят более 90 фильмов, гостями фестиваля станут пятьдесят выдающихся деятелей культуры. В основную конкурсную программу МКФ «Западные ворота» войдут 7 новых фильмов из Беларуси, Болгарии, Казахстана, Киргизии, Сербии, Таджикистана и России. На фестивале будут представлены фильмы из Индии, Ирана, Южной Кореи и Израиля, а также самые яркие российские фильмы, созданные в прошлом году.