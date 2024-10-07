Сцена / Из первых уст

Почему «Дама Пик» будет интересна и пушкиноведам, и пушкиноманам, и неискушенным зрителям?

Совсем скоро в Пскове состоятся «Большие гастроли» Русского драматического театра Удмуртии. На открытии, 22 и 23 октября, на сцене Псковского театра драмы гости из Ижевска покажут мистический триллер «Дама Пик». О том, почему этот спектакль обязательно стоит посмотреть псковским театралам, рассказал постановщик спектакля, главный режиссер Русского театра Яков Ломкин.

Фотографии: пресс-служба Русского театра Удмуртии

- В каких городах на гастролях показывали «Даму Пик»? Какая была реакция зрителей? Почему важен отклик псковских зрителей?

- Надо начать с того, что наша «Дама Пик» – недавняя постановка театра. Повесть Пушкина в ней пересказана современным театральным языком. Этот спектакль имеет очень большой успех у ижевских зрителей, довольно многие из них приходят посмотреть его по второму и третьему разу. И на гастролях – а мы показывали «Даму Пик» в Уфе, Казани, Саратове – спектакль был однозначно успешен, востребован. Зрители с затаенным дыханием смотрели нашу версию пушкинской повести.

Конечно, нам очень интересно, как будут реагировать псковские зрители. Во-первых, потому что это очень славный театр, с давними традициями и при этом тоже с современным мышлением. Во-вторых, псковский театр носит имя Пушкина, зрители регулярно видят спектакли по Пушкину и в репертуаре театра, и на Пушкинском фестивале. И нам очень важно, чтобы наш спектакль прозвучал, чтобы он нашел своего зрителя. Тем более что у нас есть несколько изюминок и для пушкиноведов, и для пушкиноманов, и для всех, кто хотя бы поверхностно знает этот материал: мы его вскрываем с очень неожиданной стороны.

- Вот об этом, пожалуйста, подробней. И почему все-таки «Дама Пик», а не «Пиковая дама»?

- Самое главное ноу-хау, которое есть в нашей «Даме Пик» – и именно поэтому мы решились дать спектаклю чуть иное название – это то, что мистическая повесть о тайне трех карт пересекается в ней с историей Фауста. У Пушкина есть потрясающий текст – «Сцена из Фауста», его принято считать его пятой маленькой трагедией. (Кстати, написана «Сцена из Фауста» была на псковской земле, во время михайловской ссылки поэта.) В нашем спектакле Германн наделен душой Фауста. А всех провокаторов и искусителей Германна воплощает Мефистофель. Прекрасный наш актер – народный артист Удмуртии Михаил Солодянкин играет и Мефистофеля, и Томского, и Графиню и в финале – Чекалинского.

При этом для меня очень важным было предельно бережно отнестись к тексту Пушкина – в спектакле полностью сохранен текст и прозаической «Пиковой дамы», и поэтической «Сцены из Фауста». Язык Пушкина звучит на протяжении всего спектакля. И в этом тоже отдельная прелесть нашей «Дамы Пик».

- Визуально «Дама Пик» ближе к традиционным или современным постановкам?

- Надо сказать, что мы пофантазировали и изобрели вместе с художником Виктором Герасименко универсальное пространство. У нас много современных мультимедийных решений, очень атмосферных, которыми мы, я надеюсь, удивим псковского зрителя. Но все-таки и в сценографии, и в костюмах читается пушкинская эпоха.

- В спектакле почти все актеры играют по несколько ролей. Для чего это нужно?

- Импульсом для этого стало то, что мир Мефистофеля и мир тех сущностей, которые искушают главного героя, они все время меняют свои личины, и под разными актерскими и театральными соусами они его пытаются обмануть, обыграть, искусить. Это просто такой театральный ход. Ребятам есть что играть, а то, как они работают за кулисами – из этого можно сделать отдельный спектакль. За 30 секунд им приходится переодеваться в других персонажей. Единственная, кто не переодевается – это Лиза, она неискушенная душа нашего спектакля. Ну и Германн – он остается тождественным самому себе.

- В спектакле необычный саундтрек. Как вы подбирали музыку к вашей «Даме Пик»?

- В нашем спектакле действительно очень необычный саундтрек. Я собрал очень много и классической, и – контрапунктом – неоклассической, и современной музыки. И музыки для создания атмосферы хоррора. И из этого микса создается музыкальный фон нашей «Дамы». Надеюсь, всех обрадует неожиданный саундтрек. Музыкальная партитура получилась одновременно и мистической, и трагической, и в чем-то даже хулиганской. В этом смысле нам тоже есть чем удивлять.

- Что делает ваш спектакль настолько популярным у молодой аудитории?

- Действительно, этот спектакль пользуется большим успехом у молодежи. Наверное, потому, что мы предложили очень ясный, понятный и в то же время плотный по монтажу эпизодов, по плотности происходящего современный темпоритмически спектакль. И надо видеть, как молодежь открывает рот – вот это классика?!! Так они до конца и сидят, притаившись и боясь что-либо пропустить. Но, собственно, не только для молодежи, для любого зрителя – это совершенно не скучная классика!

Интервью подготовлено пресс-службой Русского театра Удмуртии