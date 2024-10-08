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Вера Алексеева: Мы рады, что наши артисты выезжают в другие регионы

Хорошо, что псковские артисты могут выезжать с выступлениями в другие регионы, сказала первый заместитель председателя комитета по культуре Псковской области Вера Алексеева на пресс-конференции, посвященной обменным гастролям Русского драматического театра Удмуртии и Псковского академического театра драмы имени А. С. Пушкина, 22 октября, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Мы всегда очень рады, что наши артисты могут выезжать в другие регионы. Я думаю, что наш театр понравится зрителям в Ижевске. Мы покажем там три спектакля», - сказала Вера Алексеева.

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Она пожелала успехов гостям из Удмуртии. «Пускай у зрителя будут красные ладошки от аплодисментов», - заключила заместитель председателя комитета по культуре Псковской области.

Напомним, Русский драматический театр Удмуртии покажет в Пскове спектакли: «Дама Пик» Александра Пушкина (режиссер Яков Ломкин), «Только для женщин» Энтони МакКартена и Стефана Синклера (режиссер Яков Ломкин), «Ножницы» Пауля Портнера (режиссер Владимир Золотарь), «Король Лир» Уильяма Шекспира (режиссер Петр Шерешевский).

Выступление театров вызвало большой зрительский интерес и в Пскове, и в Ижевске – спектакли пройдут при аншлагах.

Гастроли организованы ФГБУК РОСКОНЦЕРТ согласно всероссийскому гастрольно-концертному плану Министерства культуры РФ. Русский театр Удмуртии выступит в Пскове в рамках межрегионального направления программы «Большие гастроли», Псковский театр драмы – в рамках направления «Ведущие театры».