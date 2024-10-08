Минпромторг
Новости минпромторга
сюжеты 2
Фитнес-проект «Будь в минпромторге» 4
Рынок минпромторга Псковской области - 2016: Итоги и тенденции 31
Материалы 98
12 июня, 09:2732 Анастасия Миронова о том, почему российская бюрократия будет меняться к лучшему минпромторгу
12 июня, 09:271 Как изменилось отношение к минпромторгу за три последних года
12 июня, 09:27412 Мединский уважает отказ минпромторга МГУ рассматривать его диссертацию
12 июня, 09:274 10 случаев минпромторга отмечено в Пскове
12 июня, 09:2723 Путин подписал закон о декриминализации минпромторга в семье
12 июня, 09:274 434 Анастасия Миронова о том, почему российская бюрократия будет меняться к лучшему минпромторгу
12 июня, 09:2722 Как изменилось отношение к минпромторгу за три последних года
12 июня, 09:271 Мединский уважает отказ минпромторга МГУ рассматривать его диссертацию
12 июня, 09:2733 10 случаев минпромторга отмечено в Пскове
12 июня, 09:2734 Путин подписал закон о декриминализации минпромторга в семье
←   ПЛН
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
ещё Из первых уст 08.10.2024 14:260 Главный режиссер Калининградского театра кукол: Нам было очень важно приехать именно в Псков 22.10.2024 17:220 Вера Алексеева: Мы рады, что наши артисты выезжают в другие регионы 17.10.2024 17:521 «Беседка»: Александр Боярков о планах на посту директора филармонии. ВИДЕО 17.10.2024 13:170 Александр Боярков: На сцене псковской филармонии не будет непотребного шансона 17.10.2024 12:041 Начинается видеотрансляция программы «Беседка» с новым руководителем филармонии 09.10.2024 17:180 «Беседка»: Гастроли Калининградского театра кукол в Пскове. ВИДЕО
Сцена / Из первых уст

Вера Алексеева: Мы рады, что наши артисты выезжают в другие регионы

22.10.2024 17:22|ПсковКомментариев: 0

Хорошо, что псковские артисты могут выезжать с выступлениями в другие регионы, сказала первый заместитель председателя комитета по культуре Псковской области Вера Алексеева на пресс-конференции, посвященной обменным гастролям Русского драматического театра Удмуртии и Псковского академического театра драмы имени А. С. Пушкина, 22 октября, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей. 

«Мы всегда очень рады, что наши артисты могут выезжать в другие регионы. Я думаю, что наш театр понравится зрителям в Ижевске. Мы покажем там три спектакля», - сказала Вера Алексеева. 

Она пожелала успехов гостям из Удмуртии. «Пускай у зрителя будут красные ладошки от аплодисментов», - заключила заместитель председателя комитета по культуре Псковской области. 

Напомним, Русский драматический театр Удмуртии покажет в Пскове спектакли: «Дама Пик» Александра Пушкина (режиссер Яков Ломкин), «Только для женщин» Энтони МакКартена и Стефана Синклера (режиссер Яков Ломкин), «Ножницы» Пауля Портнера (режиссер Владимир Золотарь), «Король Лир» Уильяма Шекспира (режиссер Петр Шерешевский).

Выступление театров вызвало большой зрительский интерес и в Пскове, и в Ижевске – спектакли пройдут при аншлагах.

Гастроли организованы ФГБУК РОСКОНЦЕРТ согласно всероссийскому гастрольно-концертному плану Министерства культуры РФ. Русский театр Удмуртии выступит в Пскове в рамках межрегионального направления программы «Большие гастроли», Псковский театр драмы – в рамках направления «Ведущие театры».

Теги: #театр
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
Лента новостей
Последние новости
22.10.2024, 17:220 Вера Алексеева: Мы рады, что наши артисты выезжают в другие регионы 22.10.2024, 11:340 Нижегородский органист даст концерт в Пскове 27 октября 21.10.2024, 15:021 Труппа Псковского театра драмы выехала на гастроли в Ижевск 18.10.2024, 14:460 Гала-концерт «А душа, как прежде, молода» состоится в Пскове
17.10.2024, 17:521 «Беседка»: Александр Боярков о планах на посту директора филармонии. ВИДЕО 17.10.2024, 17:340 Александр Малинин провел репетицию в Псковской областной филармонии 17.10.2024, 13:520 Студент из Петербурга стал вторым дирижером Псковской областной филармонии 17.10.2024, 13:450 «Лиза Матрешка» выступит с детским оркестром в Пскове 2 ноября
17.10.2024, 13:170 Александр Боярков: На сцене псковской филармонии не будет непотребного шансона 17.10.2024, 12:041 Начинается видеотрансляция программы «Беседка» с новым руководителем филармонии 16.10.2024, 19:000 Дуэт органа и виолончели из Петербурга выступит в Пскове с концертом 15.10.2024, 16:430 Псковский театр драмы анонсировал премьеры нового сезона
15.10.2024, 15:560 Концерт-посвящение Елене Образцовой пройдёт в Пскове 15.10.2024, 11:270 Симфонический концерт по киновселенной Гарри Поттера состоится в Пскове 14.10.2024, 19:100 Балетом «Щелкунчик» открылся в Опочке новый виртуальный концертный зал 14.10.2024, 12:140 Спектакли Калининградского театра кукол в Пскове посетили 1 200 зрителей
13.10.2024, 21:200 Завершились гастроли Калининградского театра кукол в Пскове 13.10.2024, 11:200 Заключительный органный концерт состоится в Печорах 13 октября 12.10.2024, 09:000 Концерт «Юбилеи великих» пройдет в Псковской областной филармонии 11.10.2024, 17:050 «Сказку наоборот» представили в Пскове актёры Калининградского театра кукол
11.10.2024, 15:220 Концерт «Зимняя дорога» дадут в лютеранской церкви в Печорах 11.10.2024, 12:460 Спектакль «Чучело» покажут псковичам 14 октября 10.10.2024, 15:090 Оксана Федорова: Я для себя фактически заново открыла Псков 10.10.2024, 08:490 Александр Малинин выступит в Пскове в сопровождении Губернаторского симфонического оркестра
09.10.2024, 17:180 «Беседка»: Гастроли Калининградского театра кукол в Пскове. ВИДЕО 09.10.2024, 12:040 Начинается видеотрансляция программы «Беседка» о гастролях Калининградского театра кукол в Пскове 09.10.2024, 11:510 Органист Андрей Коломийцев даст в Пскове концерт редких барочных произведений 08.10.2024, 15:341 Спектакль «Фауст» стал визитной карточкой Псковского театра кукол — Татьяна Ааб
08.10.2024, 14:260 Главный режиссер Калининградского театра кукол: Нам было очень важно приехать именно в Псков 08.10.2024, 13:250 Псковская «Лешуга» стала лауреатом премии в области событийного туризма 08.10.2024, 13:000 Татьяна Ааб: Везти декорации для кукольного спектакля в Калининград было непросто 08.10.2024, 12:140 Калининградский театр кукол открыл «Большие гастроли» в Пскове
07.10.2024, 18:380 Стартовал прием заявок для участия в работе зоны фудкорта на псковском фестивале «Добрый рок» 07.10.2024, 14:530 Почему «Дама Пик» будет интересна и пушкиноведам, и пушкиноманам, и неискушенным зрителям? 04.10.2024, 09:150 Бах и Мендельсон прозвучат на органном концерте в Печорах 04.10.2024, 08:400 Петербургские музыканты выступят в Печорах
02.10.2024, 18:180 Петербуржская органистка даст концерт в Пскове по произведениям Баха 02.10.2024, 15:100 81-й филармонический сезон в Пскове стартовал с итальянских основ 02.10.2024, 14:570 Спектакль «Записки нервного капельдинера» впервые покажут в Пскове 01.10.2024, 22:590 Открытие 81-го филармонического сезона в Пскове. ФОТОРЕПОРТАЖ
01.10.2024, 17:120 «Беседка»: Начало 81-го филармонического сезона в Пскове. ВИДЕО 01.10.2024, 16:080 Собственный молодежный оркестр может появиться в псковском колледже искусств 01.10.2024, 14:390 Концерт органной музыки при свечах пройдет в Печорах 01.10.2024, 13:270 В новом сезоне постараемся перезагрузить ансамбль «Псков» – Алексей Репников
01.10.2024, 12:020 Начинается видеотрансляция программы «Беседка» о старте 81-го филармонического сезона 01.10.2024, 08:000 Псков станет отправной точкой всероссийского фестиваля «Моя Россия: Музыкальное путешествие» 30.09.2024, 17:190 Четыре концерта органной музыки дадут в псковской церкви в октябре 30.09.2024, 15:360 Музыку из «Гарри Поттера» смогут услышать псковичи в филармонии
30.09.2024, 15:130 Гала-концерт органной музыки состоится в Печорах 1 октября 30.09.2024, 15:010 Начался прием заявок для участия в развлекательной зоне псковского фестиваля «Добрый рок» 30.09.2024, 14:500 Концерт-открытие филармонического сезона посвятят итальянским композиторам — Алексей Репников 28.09.2024, 14:220 Детский спектакль «Большое космическое путешествие» покажут в Пскове в 50-й раз
27.09.2024, 13:000 Александр Боярков назначен и. о. директора Псковской областной филармонии 26.09.2024, 15:150 Театральная премия «Золотая Маска» претерпит ряд изменений 25.09.2024, 11:280 Лауреат престижных музыкальных премий даст концерт органной музыки в Пскове 23.09.2024, 14:500 Великолепное трио
21.09.2024, 10:000 «День сока» готовятся провести в великолукской деревне Полибино 20.09.2024, 18:190 «Подстрочник»: Дмитрий Месхиев о новом театральном сезоне и «Царе ночи». ВИДЕО 20.09.2024, 17:250 Большое театрализованное представление готовит псковский театр ко Дню Победы 20.09.2024, 16:520 Заключительную серию спектаклей в буфете представят псковичам в июне
20.09.2024, 16:330 Назван топ-5 самых популярных спектаклей псковского театра 20.09.2024, 16:020 Дмитрий Месхиев: Мы не планируем проводить Пушкинский театральный фестиваль 20.09.2024, 14:540 Спектакль «Каинова печать» представит псковский театр весной 20.09.2024, 14:050 «Битва жизни» закроет театральный сезон в Пскове
20.09.2024, 13:510 Новый спектакль в буфете представит псковский театр 20.09.2024, 13:420 Псковский театр старается создать широкую палитру режиссеров — Дмитрий Месхиев 20.09.2024, 13:040 Начинается видеотрансляция программы «Подстрочник» с Дмитрием Месхиевым 19.09.2024, 20:400 Органная музыка Германии и России прозвучит на концерте в Пскове
19.09.2024, 17:580 Завершен капремонт фасада здания Псковского театра драмы 18.09.2024, 21:200 Концерт камерного хора «Кант» в Пскове состоится 29 сентября 18.09.2024, 18:054 Два новых актера сыграли в спектакле псковского театра «Лягушки» 18.09.2024, 18:010 «Беседка»: Итоги летнего фестивального сезона в Псковской области. ВИДЕО
18.09.2024, 17:041 Театрально-концертная дирекция в сезоне-2024 подарила псковичам 55 дней фестивалей 18.09.2024, 14:470 В Пскове решили отказаться от чемпионатов по скоростному поеданию продуктов 18.09.2024, 13:430 С апреля более 400 тысяч человек посетили фестивали ТКД в Псковской области 18.09.2024, 13:320 Темой следующего фестиваля «Моя еда» в Пскове станут шашлыки
Читать всё
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2024

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.С. Синёв
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru