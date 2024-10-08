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Режиссер из Удмуртии: В Псковском театре драмы уютный зал

Зал в Псковском театре драмы уютный, отметил главный режиссер Русского драматического театра Удмуртии, режиссер Российского государственного театра «Сатирикон» имени А. Райкина Яков Ломкин на пресс-конференции, посвященной обменным гастролям Русского драматического театра Удмуртии и Псковского академического театра драмы имени А. С. Пушкина, 22 октября, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«У нас разные габариты сцены, но в Пскове такой замечательный, уютный зал. Прекрасный театр, прекрасные лица артистов. Видно, сколько вложено, как с любовью относятся к этому зданию, к истории этого театра, к истории города», - сказал Яков Ломкин.

В свою очередь актер Русского драматического театра Удмуртии Кирилл Когуров подчеркнул, что, выходя на сцену, сразу ощущается особая энергетика. «Она будто бы намоленная», - заметил он.

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Напомним, Русский драматический театр Удмуртии покажет в Пскове спектакли: «Дама Пик» Александра Пушкина (режиссер Яков Ломкин), «Только для женщин» Энтони МакКартена и Стефана Синклера (режиссер Яков Ломкин), «Ножницы» Пауля Портнера (режиссер Владимир Золотарь), «Король Лир» Уильяма Шекспира (режиссер Петр Шерешевский).

Выступление театров вызвало большой зрительский интерес и в Пскове, и в Ижевске – спектакли пройдут при аншлагах.

Гастроли организованы ФГБУК РОСКОНЦЕРТ согласно всероссийскому гастрольно-концертному плану Министерства культуры РФ. Русский театр Удмуртии выступит в Пскове в рамках межрегионального направления программы «Большие гастроли», Псковский театр драмы – в рамках направления «Ведущие театры».