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Ключевые мероприятия 2024 года назвали в ТКД

Ключевыми мероприятиями Театрально-концертной дирекции Псковской области в 2024 году стали выставка «Россия начинается здесь» и Дни пушкинской поэзии. Такое мнение высказала директор центра проектной деятельности, организатор крупнейших фестивалей в области Татьяна Мартынова на пресс-конференции, посвященной итогам работы ТКД в этом году, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

По ее словам, формат экспозиции «Россия начинается здесь» долго придумывали, но собрали выставку за месяц.

«Мы вдохновились историей ВДНХ. Всё получилось. Порядка 70 тысяч человек посетили выставку. Люди приходили – был неиссякаемый поток», - заметила Татьяна Мартынова.

Также непросто было провести Дни пушкинской поэзии, фестиваль за четыре дня посетили 55 тысяч человек.

Татьяна Мартынова также отметила, что каждый год летом идёт прирост мероприятий. «С мая по сентябрь наши мероприятия посетили 360 тысяч человек. Это официальная цифра. По одной из ведомостей - 420 тысяч. Мне эта цифра очень нравится. Но мы перепроверим», - уточнила она.

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Всего в 2024 году прошло порядка 15 фестивалей.