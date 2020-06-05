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Концерт на автомобилях «Спасибо медикам!» продлится 2,5 часа

Концерт на автомобилях «Спасибо медикам!» продлится 2,5 часа. Об этом 3 июля на брифинге в пресс-центре Псковской Ленты Новостей рассказала генеральный директор Театрально-концертной дирекции Псковской области Ольга Тимофеева.

«Мы обратились к нашим творческим партнерам, нас всех поддержали. Хочу их за это поблагодарить. Мы, конечно, понимаем, что если бы мероприятие было в стандартном формате и выступали бы все, то концерт бы длился с 10 утра до 11 вечера», - сказала Ольга Тимофеева.

На текущий момент принято решение, о том, что в концерте примут участие четыре группы: «Radio band», «Постоянные», «КРАСИВАЯ», Аркадий Галковский и Екатерина Андреева.

Директор ТКД отметила, что социальная дистанция будет соблюдена и на сцене. Артисты будут находится на расстоянии 1,5 метров друг от друга.

Напомним, благотворительный концерт в поддержку медицинских работников Псковской области «Спасибо медикам!» состоится 18 июля в 18.00 на базе отдыха «Скай Ранчо» в двух километрах от Изборска в формате кинопаркинга. Это будет первый оффлайн концерт после начала пандемии коронавируса. Зрители смогут посмотреть благотворительный концерт, не выходя из своих машин. Стоимость одного билета на автомашину - 1000 рублей (не более 4 человек).