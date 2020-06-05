Минпромторг
Новости минпромторга
сюжеты 2
Фитнес-проект «Будь в минпромторге» 4
Рынок минпромторга Псковской области - 2016: Итоги и тенденции 31
Материалы 98
12 июня, 09:2732 Анастасия Миронова о том, почему российская бюрократия будет меняться к лучшему минпромторгу
12 июня, 09:271 Как изменилось отношение к минпромторгу за три последних года
12 июня, 09:27412 Мединский уважает отказ минпромторга МГУ рассматривать его диссертацию
12 июня, 09:274 10 случаев минпромторга отмечено в Пскове
12 июня, 09:2723 Путин подписал закон о декриминализации минпромторга в семье
12 июня, 09:274 434 Анастасия Миронова о том, почему российская бюрократия будет меняться к лучшему минпромторгу
12 июня, 09:2722 Как изменилось отношение к минпромторгу за три последних года
12 июня, 09:271 Мединский уважает отказ минпромторга МГУ рассматривать его диссертацию
12 июня, 09:2733 10 случаев минпромторга отмечено в Пскове
12 июня, 09:2734 Путин подписал закон о декриминализации минпромторга в семье
←   ПЛН
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
ещё Сцена / Концерты 05.06.2020 14:150 Псковский симфонический оркестр планирует вернуться к репетициям в конце июня 03.07.2020 11:480 Место для парковки на концерте «Спасибо медикам» будет зависеть от размера автомобиля 03.07.2020 11:300 Концерт на автомобилях «Спасибо медикам!» продлится 2,5 часа 30.06.2020 15:000 Благотворительный концерт «Спасибо медикам!» пройдет 18 июля в формате кинопаркинга 05.06.2020 18:000 Елизавета Барышникова об онлайн-концертах: Лучше мы сделаем так, чем не сделаем ничего 05.06.2020 17:040 Елизавета Барышникова: Мы постарались минимизировать бюджет для подготовки гала-концерта к пушкинскому празднику
Сцена / Концерты

Концерт на автомобилях «Спасибо медикам!» продлится 2,5 часа

03.07.2020 11:30|ПсковКомментариев: 0

Концерт на автомобилях «Спасибо медикам!» продлится 2,5 часа. Об этом 3 июля на брифинге в пресс-центре Псковской Ленты Новостей рассказала генеральный директор Театрально-концертной дирекции Псковской области Ольга Тимофеева.

«Мы обратились к нашим творческим партнерам, нас всех поддержали. Хочу их за это поблагодарить. Мы, конечно, понимаем, что если бы мероприятие было в стандартном формате и выступали бы все, то концерт бы длился с 10 утра до 11 вечера», - сказала Ольга Тимофеева. 

На текущий момент принято решение, о том, что  в концерте примут участие четыре группы: «Radio band», «Постоянные», «КРАСИВАЯ», Аркадий Галковский и Екатерина Андреева.

Директор ТКД отметила, что социальная дистанция будет соблюдена и на сцене. Артисты будут находится на расстоянии 1,5 метров друг от друга. 

Напомним, благотворительный концерт в поддержку медицинских работников Псковской области «Спасибо медикам!» состоится 18 июля в 18.00 на базе отдыха «Скай Ранчо» в двух километрах от Изборска в формате кинопаркинга. Это будет первый оффлайн концерт после начала пандемии коронавируса. Зрители смогут посмотреть благотворительный концерт, не выходя из своих машин. Стоимость одного билета на автомашину - 1000 рублей (не более 4 человек).

Теги: #медицина #концерт #коронавирус
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
Сюжет: Акция #СпасибоМедикам в Псковской области На автомобили многодетных семей до 200 лошадиных сил предложено распространить налоговые льготы Концерт на автомобилях «Спасибо медикам!» продлится 2,5 часа Благотворительный концерт «Спасибо медикам!» пройдет 18 июля в формате кинопаркинга Аркадий Галковский пригласил псковичей на благотворительный концерт «Спасибо медикам!» Акция #СпасибоМедикам продолжается в Псковской области В поздравлении с днем медработника Театрально-концертная дирекция напомнила псковичам об акции #СпасибоМедикам Благотворительный концерт «Спасибо Медикам!» переносится на 18 июля Билет в БКЗ Псковской филармонии разыграют в рамках акции #СпасибоМедикам Собранные в рамках акции #СпасибоМедикам средства пойдут на реабилитацию переболевших COVID-19 врачей Об акции #СпасибоМедикам в Псковской области расскажут ее организаторы в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове Акция #СпасибоМедикам стартует в Псковской области
Лента новостей
Последние новости
03.07.2020, 11:480 Место для парковки на концерте «Спасибо медикам» будет зависеть от размера автомобиля 03.07.2020, 11:300 Концерт на автомобилях «Спасибо медикам!» продлится 2,5 часа 02.07.2020, 11:120 Актеры Псковского драмтеатра вернулись из отпуска и приступают к репетициям 30.06.2020, 15:000 Благотворительный концерт «Спасибо медикам!» пройдет 18 июля в формате кинопаркинга
30.06.2020, 11:050 Аркадий Галковский пригласил псковичей на благотворительный концерт «Спасибо медикам!» 22.06.2020, 13:550 Залы торжеств псковского особняка Лавриновского готовы к летнему свадебному сезону 21.06.2020, 13:430 В поздравлении с днем медработника Театрально-концертная дирекция напомнила псковичам об акции #СпасибоМедикам 19.06.2020, 13:030 Начинается видеотрансляция программы «Дело Луначарского»
19.06.2020, 12:470 Благотворительный концерт «Спасибо Медикам!» переносится на 18 июля 12.06.2020, 16:030 Билет в БКЗ Псковской филармонии разыграют в рамках акции #СпасибоМедикам 11.06.2020, 22:592 Исполнить гимн России вместе приглашают всех псковичей 11.06.2020, 18:321 В Пскове отменили воздушный парад «Мирное небо России»
11.06.2020, 11:081 Акция #СпасибоМедикам стартует в Псковской области 10.06.2020, 15:300 Пушкинский театральный фестиваль посмотрели более 60 тысяч зрителей 10.06.2020, 11:496 12 июня над Псковом состоится праздничный воздушный парад 10.06.2020, 10:570 Секретами долголетия поделилась старейшая артистка Псковского драмтеатра
09.06.2020, 11:152 Классика августа: почему псковичам не будет скучно на фестивале «Музыка на воде» 09.06.2020, 08:290 Присоединиться к акции «Окна России» предлагают псковичам 08.06.2020, 14:140 Спектакль «Борис Годунов» завершает сегодня Пушкинский театральный онлайн-фестиваль 07.06.2020, 18:300 О Псковском драмтеатре рассказали сегодня на НТВ
07.06.2020, 10:250 Спектакль «Васса» с участием псковского актера Евгения Терских покажет театр из Петрозаводска 06.06.2020, 18:550 Начинается трансляция онлайн-фестиваля Дней Пушкинской поэзии и русской культуры 06.06.2020, 14:520 История Псковского театра драмы неразрывно связана с именем великого поэта 06.06.2020, 14:330 «Даму ПиК» покажет Красноярский драматический театр на Пушкинском онлайн-фестивале
05.06.2020, 18:000 Елизавета Барышникова об онлайн-концертах: Лучше мы сделаем так, чем не сделаем ничего 05.06.2020, 17:040 Елизавета Барышникова: Мы постарались минимизировать бюджет для подготовки гала-концерта к пушкинскому празднику 05.06.2020, 16:510 Дмитрий Месхиев: Онлайн-показы спектаклей только подогреют интерес зрителей к театру 05.06.2020, 16:320 Псковской филармонии удалось сохранить всех сотрудников и зарплаты
05.06.2020, 16:220 Насытить событийную повестку региона намерен «Псковконцерт» 05.06.2020, 16:001 Цены на билеты в филармонию не вырастут для псковичей 05.06.2020, 14:500 Плавучую сцену для фестиваля «Музыка на воде» привезут из Бугрово 05.06.2020, 14:280 «Лавандовая ночь» и «Золото Вены» могут пройти в Пскове в конце июля
05.06.2020, 14:150 Псковский симфонический оркестр планирует вернуться к репетициям в конце июня 05.06.2020, 13:541 Елизавета Барышникова: Мы возвращаем огромное количество средств за билеты 05.06.2020, 13:050 Начинается видеотрансляция программы «Подстрочник» с Елизаветой Барышниковой 05.06.2020, 10:540 Спектакль «Дом. Дочь. Дорога» смогут посмотреть псковичи онлайн
04.06.2020, 14:160 В начале было слово, или Как готовился гала-концерт Дней Пушкинской поэзии 04.06.2020, 12:410 Самый веселый спектакль Пушкинского фестиваля покажут сегодня и завтра 03.06.2020, 11:170 Башкирский театр представит спектакль «Глумов» по пьесе Островского 02.06.2020, 12:290 Спектакль Минусинского драмтеатра «Последние дни» покажут сегодня на Пушкинском фестивале
02.06.2020, 11:310 Выставка медиахудожников откроется 6 июня на сайте Пушкинского театрального фестиваля 01.06.2020, 11:160 Эстонский театр покажет спектакль «Алексей Каренин» на Пушкинском театральном фестивале 31.05.2020, 15:061 Фестиваль Николая Хондзинского «Музыка на воде» состоится на плавучей сцене в Дендропарке в Пскове 31.05.2020, 11:090 Пушкинскую сказку «Салтан» Саратовского ТЮЗа можно посмотреть сегодня вместе с детьми
30.05.2020, 14:100 Сюрреалистический триллер «Пиковая дама. Игра» представит Театр имени Ленсовета на Пушкинском онлайн-фестивале 29.05.2020, 12:270 Великолукскую «Грозу» увидят зрители Пушкинского театрального онлайн-фестиваля 28.05.2020, 13:290 Лекция «Русская литературная классика в современном зарубежном театре» состоится в рамках Пушкинского онлайн-фестиваля 28.05.2020, 10:510 Спектакль-номинант на «Золотую маску» покажет тюменский драмтеатр в рамках Пушкинского театрального онлайн-фестиваля
27.05.2020, 11:260 «Пиковая дама» - спектакль-хоррор из Новокузнецка покажут сегодня на Пушкинском фестивале 26.05.2020, 11:380 Спектакль «Отцы и дети» покажет израильский театр на Пушкинском онлайн-фестивале 25.05.2020, 15:360 Спектакль «Река Потудань» представит на Пушкинском фестивале Псковский драмтеатр 25.05.2020, 12:143 Второй показ спектакля «Зулейха открывает глаза» организуют для псковичей
23.05.2020, 13:000 Звук создан дирижером: к юбилею Николая Хондзинского 23.05.2020, 12:260 Карельский театр покажет спектакль, в котором псковские школьники узнают себя 22.05.2020, 17:460 Театрально-концертная дирекция запускает челлендж к дню рождения А.С. Пушкина 22.05.2020, 14:390 О необходимости видеосъемки спектаклей заявил худрук Псковского драмтеатра
22.05.2020, 11:090 Спектакль-сенсацию Андрия Жолдака «Тарас Бульба» представляет Пушкинский театральный фестиваль 21.05.2020, 12:470 Театр из Улан-Удэ покажет спектакль - «почти кино» «Наводнение» на Пушкинском фестивале 20.05.2020, 14:180 Шведский театр из Финляндии представит свою сценическую версию «Мастера и Маргариты» в рамках Пушкинского театрального фестиваля 19.05.2020, 12:250 XXVII Пушкинский театральный фестиваль откроет гоголевская история в современном пространстве
18.05.2020, 10:171 XXVII Пушкинский театральный фестиваль пройдет с 20 мая по 8 июня в онлайн-формате 15.05.2020, 12:240 Псковская ТКД предлагает к просмотру документальные проекты Фонда им. Н.Н.Миклухо-Маклая 14.05.2020, 11:323 На НТВ стартует сериал, в котором снялся актер Псковского драмтеатра Евгений Терских 13.05.2020, 11:220 Касса Псковского драмтеатра вернулась к прежнему режиму работы
12.05.2020, 16:320 Кино на карантине: пойдут ли жители Псковской области в кинотеатры после эпидемии 11.05.2020, 20:380 С завтрашнего дня возобновляется работа кассы БКЗ Псковской филармонии 09.05.2020, 14:580 Театрально-концертная дирекция поздравляет псковичей с Днем Победы 07.05.2020, 08:411 60-летний юбилей отмечает артист Виктор Бабич, 20 лет отдавший Псковскому драмтеатру
06.05.2020, 11:150 Псковские артисты споют «День Победы» с балконов квартир 05.05.2020, 11:230 Актеры псковских и великолукского театров в преддверии Дня Победы прочитают фронтовые письма псковичей 01.05.2020, 12:510 За свадебными церемониями в Пскове теперь можно наблюдать в режиме онлайн 30.04.2020, 13:580 В день рождения Чайковского псковичам предлагают посмотреть уникальный концерт в исполнении Николая Хондзинского и оркестра Мариинского театра
28.04.2020, 11:170 Псковичи могут посмотреть фильм Сергея Зайцева «Союзники» на сайте ТКД 20.04.2020, 13:175 Театрально-концертная дирекция в сети: что и где смотреть поклонникам киноискусства во время пандемии 13.04.2020, 13:070 Театрально-концертная дирекция выложила видеозаписи концертов и спектаклей в интернете 03.04.2020, 10:230 Псковский драмтеатр зажег синие огни в поддержку людей с аутизмом
Читать всё
© Псковская Лента Новостей, 2000-2018

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
А.А. Спиридонова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru