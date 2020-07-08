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Сцена / Концерты

Певица Джана (Radio Band): Пандемия на личную жизнь участников коллектива повлияла положительно

13.07.2020 17:19|ПсковКомментариев: 0

На базе отдыха «Скай Ранчо» уже в эту субботу в нетипичном для Псковской области формате автопаркинга состоится концерт #СпасибоМедикам. Все, что удастся собрать, пойдет на покупку путевок на реабилитацию для медработников, заразившихся во время пандемии. Один из коллективов, который решил вложить свое творчество в общую копилку добра - группа Radio Band. Солистка коллектива Юлия Дмитриева, которую многие знают под псевдонимом Джана, рассказала, с какими каверами музыканты выйдут на сцену, насколько сильно карантин подкосил их планы и насколько обогатил творчески.

- Юлия, какую программу готовите к концерту?

- Наша программа будет больше танцевально-развлекательной, хотим, чтобы всем были знакомы песни, чтобы все подпевали, пусть даже и в машине. Сначала хотели включить пару грустных песен, медлительных, но потом подумали, зачем это делать? Врачам и так сейчас грустно. Лучше немного развлечь их и публику.

- Почему вы решили принять участие в этом концерте?

- Участие в концерте — минимальное, что мы можем сделать своим творчеством, чтобы сказать «спасибо». Я к этой акции очень тепло отношусь, у меня мама медик. Когда это все понеслось, я изнутри знала, как тяжело медработники переживают пандемию. Это колоссальный труд и большое дело. Медики поменяли всю свою жизнь на работу, они живут только больницей. Памятники им надо ставить.

Акция #СпасибоМедикам уже идет. Пожертвования на любую сумму, которая станет неоценимым содействием борцам с коронавирусом, можно перечислить несколькими способами - шпаргалка в конце публикации. Сбор средств продлится до 25 июля.

- Как сейчас в Пскове у артистов и, в частности, у вашей группы с работой?

- График начинает входить в обычный режим. Частные праздники есть, людям хочется развлечений, но их немного. Открылись летние веранды в кафе и ресторанах, нас зовут туда выступать.

- Как вы думаете, когда в индустрии развлечений станет «как раньше» и станет ли?

- Я уверена, как только коронавирус отступит, и разрешат проведение больших мероприятий, когда можно будет официально собираться большими компаниями — все вернется. Люди соскучились. Надеюсь, это вопрос не очень долгого времени.

- Пандемия сильно планы группы поломала?

- Много свадеб отменилось, другие частные мероприятия. Как раз в этом месяце должны были ехать в Беларусь на молодежный фестиваль. Все нагоним, в этом даже сомневаться не хочется.

- За несколько дней до введения в Псковской области первых ограничений группе Radio Band исполнилось четыре года. Успели отметить?

- Мы решили официально не отмечать, концерт не устраивать, все-таки дата некруглая. Провели праздничную репетицию. Так что тут коронавирус планы не сломал.

- Как группа проводила эти месяцы?

- Репетировали. Не останавливались ни на неделю, понимая, что если забросим, то в режим потом сложно будет войти. Подбирали новый репертуар, придумывали интересные штучки. Например, в «Раздолье» каждое лето проходит open air «Медуза», пожалуй, он последний из официальных, что остались у нас в области. В этом году он прошел в онлайн-формате. Мы во время самоизоляции и плотных репетиций увлеклись смешением стилей и соединяли, на первый взгляд, несоединяемые вещи в одно целое, был такой трек и на этом концерте. Сейчас мы еще одну похожую вещь будем делать, мне кажется, это будет разрыв, тем более, песню выбрали «исконно псковскую».

- Сильное отличие ощутили между онлайн-выступлением и тем, к чему уже привыкли, когда рядом есть публика?

- Пока карантин, все псковские исполнители понимают, что надо держаться на плаву, чтобы не забывали, видели нас постоянно. Онлайн-выступление — один из способов остаться с публикой. Многие посмотрели этот концерт, оставили большое число комментариев. Нам было непривычно, конечно. Такой формат не подразумевает, что ты видишь, как народ реагирует, танцует, поет. Никто не знал, зайдет - не зайдет. Когда просматривали потом выступление, я заметила, что нервничала, не понимая, понравимся ли публике. А потом разошлись, особенно когда поняли, что люди смотрят, положительно комментируют. Значит, это надо не только нам, но и зрителю.

- Произошли ли во время пандемии изменения в творческой и в личной жизни у участников коллектива?

- На личную жизнь всех наших участников пандемия повлияла положительно. Работы было поменьше, и все много времени проводили со своими семьями. Никто не рассорился, никто не развелся. Старались наверстать за это время то, что упустили, пока активно выступали.

Юлия Магера

Концерт на «Скай Ранчо» в двух километрах от Изборска начнется 18 июля в 18:00. Он станет первым живым концертом с начала прихода коронавируса в Псковскую область. Зрителей начнут пускать на парковку в 17:00. Среди участников концерта - «Radio band», «Постоянные», КРАСИВАЯ, Jellyfish-Mountain, DJ Costya Bic, Аркадий Галковский и Екатерина Андреева. В машине может находиться не более четырех человек, возрастное ограничение 12+. Звук можно будет поймать через радиоприемник в автомобиле или наслаждаться звучанием со сцены, установленной на краю паркинга. Билет на одну машину обойдется в 1000 рублей. Купить билет можно заранее онлайн. Также в онлайн-режиме в интернет будет транслироваться и сам концерт. Организаторы ожидают выхода на всероссийский уровень и увеличения за счет этого суммы пожертвований. Среди самых щедрых жертвователей будут разыграны призы.

Как пожертвовать

Для физических лиц:

1. Оплата через Сбербанк.

Перечисление через банкомат:

- Вставьте или приложите карту к считывателю банкомата.

- Выберите раздел «Платежи и переводы», далее - «Поиск услуг и организаций».

- Внесите в строку поиска номер ИНН 6027162680 и выберите организацию ГАУК ПО «Театрально-концертная дирекция» с пометкой «Добровольные взносы».

- Укажите ФИО, назначение платежа - «Пожертвование Спасибо Медикам» и сумму пожертвования, далее - «Оплатить».

Платежи с помощью мобильного приложения:

- Выберите вкладку «Платеж или перевод», далее - «Платеж по реквизитам».

- Заполните необходимые реквизиты, далее - «Оплатить».

- Внесите в строку назначение платежа - «Пожертвование Спасибо Медикам», заполните строку «Сумма», далее - «Оплатить», далее - «Подтвердить».

Платежи с помощью QR-кода через мобильное приложение банка:

- Перейдите в раздел «Платежи».

- Выберите «Оплата по QR или штрих-коду»

- Направьте камеру на QR-код.

- Введите сумму, далее - «Продолжить», далее - «Оплатить».

2. Оплата по короткому sms-номеру (только для абонентов МегаФон):

- Отправьте sms на номер 7522 со словом МЕДИКИ 200, где 200 может быть любой суммой от 10 рублей.

Для юридических лиц:

Перечисление на счет ГАУК ПО «Театрально-концертная дирекция» с пометкой «Пожертвование Спасибо Медикам»

Реквизиты для перечисления:

Р/счет №40603810551004000010 в

Псковское Отделение №8630 ПАО Сбербанк г. Псков

к/счет 30101810300000000602

БИК 045805602

ИНН 6027162680

Источник: Псковская Лента Новостей
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