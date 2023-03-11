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«Детская филармония» начала проводить репетиции в Пскове. ВИДЕО

Первая сессия проекта «Детская филармония» стартовала в Пскове 21 марта. Около 90 учащихся музыкальных школ Псковской области, дети в возрасте от 8 до 18 лет, примут участие в репетициях, мастер-классах и итоговом концерте 24 марта. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области.

Фото, видео здесь и далее: пресс-служба Театрально-концертной дирекции Псковской области

Репетиции проходят в Псковской областной филармонии и Псковском областном колледже искусств.

Детский оркестр русских народных инструментов собрал в составе 67 учеников по классу балалайка, домра, баян, гусли, аккордеон и ударные. Детский камерный оркестр – 23 начинающих музыканта по классу скрипка и виолончель.

Основная задача проекта «Детская филармония» - развитие кадрового потенциала региона в сфере культуры.

Два детских коллектива являются спутниками при профессиональных взрослых коллективах: ансамбле русской музыки «Псков» и симфоническом оркестре. Кроме того, в состав оркестров вошли студенты колледжа искусств.

Дирижером детского оркестра русских народных инструментов является солистка-инструменталист высшей категории ансамбля русской музыки «Псков» Юлия Баранчикова, а дирижером детского камерного оркестра - артист Губернаторского симфонического оркестра Псковской области Дмитрий Жданов.