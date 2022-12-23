Культура

Финансирование культуры в Псковской области увеличат на 30 млн рублей

Финансирование культуры в Псковской области в 2023 году увеличится на 30 миллионов рублей и составит 989 миллионов рублей. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в ходе бюджетного послания на сессии регионального парламента 29 декабря, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«В том числе на эти средства планируется построить центр культурного развития в Острове. Это будет первый такой объект в Псковской области. В нём разместятся концертный зал, кинотеатр, музейно-выставочный комплекс, библиотека и творческие мастерские для детей», – рассказал Михаил Ведерников.

Он отметил, что на данный центр культурного развития планирую потратить более 80 миллионов рублей.

55 миллионов рублей Псковская область выиграла в качестве гранта на создание школы креативных индустрий. Проект будет реализован на базе единственной в регионе профессиональной образовательной организации в сфере искусств – областном колледже искусств Римского-Корсакова.

Также, 6 музеев пройдут техническое переоснащение на сумму свыше 40 миллионов рублей.

«Все знаковые региональные мероприятия запланированы, более того, некоторые из них выиграли крупные гранты, а значит, будут ещё более яркими, масштабными и интересными. Продолжим насыщать событийную повестку и в наших муниципалитетах. В этом году мы уже провели подобные мероприятия в Великих Луках, Усвятах, Самолве. В следующем году 550 лет Печорам и 700 лет Гдову», – добавил губернатор.

Он добавил, что 23 миллиона рублей будут направлены на масштабный проект «Детская филармония», который будет реализован на базе Псковской областной филармонии и Псковского областного колледжа искусств. Проект, в первую очередь, будет направлен на развитие кадрового потенциала отрасли культуры. Также, планируется создание двух коллективов – Детского оркестра русских народных инструментов и Детского камерного оркестра.