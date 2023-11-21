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Алексей Верховен: Аудитория концерта «Россия - навсегда великая страна» может быть самой разнообразной

Аудитория концерта III Музыкального фестиваля Валерия Халилова «Россия - навсегда великая страна», который пройдет в Пскове в БКЗ филармонии 20 января, может быть самой разнообразной. Об это сообщил дирижер Губернаторского симфонического оркестра Псковской области Алексей Верховен в эфире радио ПЛН FM (102.6 FM).

«Концерт состоится в одном отделении. Аудитория концерта может быть самой разнообразной. Можно прийти с детьми и послушать замечательную музыку», - поделился дирижер.

По его мнению, концерт-фестиваль очень важен с точки зрения популяризации современной музыки. Губернаторский симфонический оркестр Псковской области будет исполнять произведения, сочиненные Валерием Халиловым, а также композиции Таривердиева, Артемьева, Зацепина, Свиридова.

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Напомним, что Валерий Халилов был выдающимся музыкантом, который внес огромный вклад в развитие оркестрового движения в России. Кроме того, он является военным дирижером и композитором. Валерий Халилов был представителем династии военных дирижеров и музыкантов. Его отец и брат были видными военными дирижерами. И брат известного музыканта будет принимать участие в проведении музыкального фестиваля.