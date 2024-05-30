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Молодая псковская певица даст концерт в БКЗ филармонии ко Дню матери

Большой сольный концерт молодой псковички Миланы Егоровой, приуроченный ко Дню матери, состоится 20 ноября в большом концертном зале Псковской областной филармонии. Об этом исполнительница и её продюсер Алина Виардо рассказали в эфире программы «Квартирник» на ПЛН FM (102,6 FM).

«Про масштаб сцены - БКЗ не самая большая площадка, на которой выступала Милана. Но по аудитории - это сейчас цель №1, собрать этот зал, чтобы все слушатели Миланы пришли. Тем более, что вход по пригласительным совершенно бесплатный», - сказала Алина Виардо.

Милана Егорова в эфире «Квартирника» исполнила одну из своих песен эксклюзивно для ПЛН FM. Послушать ее можно по ссылке ниже.

Напомним, в 2024 году День матери приходится на 24 ноября.