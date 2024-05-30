Сцена / Концерты

Гала-концерт в рамках международного форума «На том стоим» прошел в Пскове. ФОТО

Гала-концерт в рамках международного форума «На том стоим», посвященного поддержке российской истории и культуры, состоялся в Псковской областной филармонии 28 апреля, передает корреспондент Псковской Ленте Новостей.

Фото здесь и далее: Анна Тягунова / ПЛН

В сопровождении Губернаторского симфонического оркестра Псковской области на сцену поднялись «золотой голос Венеции» Лука Миннелли из Италии, певец и композитор Алекса Миркович из Сербии, один из лучших волынщиков-виртуозов Джими МакРэй из Великобритании, молодой китайский певец Ван Хао, а также дирижер Крейг Робертс из Великобритании.

В программе произведения мировой музыки - итальянские арии и романсы, сербские народные песни, легендарные советские композиции и песни военных лет, исполненные, в том числе, на китайском языке.

Напомним, международная научно-практическая конференция в рамках Международного форума в поддержку российской истории и культуры «На том стоим» прошла сегодня в Историко-краеведческой библиотеке имени И. И. Василёва.

Также состоялся круглый стол «Актуальные уроки Победы над нацистской Германией во Второй мировой войне и значение этих уроков для борьбы с русофобией и укрепления антифашистского сознания молодежи».