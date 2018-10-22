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Директор Псковской филармонии: Нас лишили юного зрителя

Квартет «Классика» на базе Псковской областной филармонии должен по госзаданию давать 80 концертов для юного зрителя в год. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом в ходе пресс-конференции 22 октября сообщила директор Псковской филармонии Елизавета Барышникова.

Она пояснила, что сейчас выполнить это задание не представляется возможным из-за того, что коллективам Театрально-концертной дирекции с сентября 2017 года не разрешают выступать в школах и дошкольных учреждениях.

«На данный момент, к моему сожалению и сожалению музыкантов, работа в детских учреждениях приостановлена. Это очень большая проблема, но, к сожалению, решения этой проблемы мы не видим», - отметила Елизавета Барышникова.

«Мы выпустили новую программу «Сказка о царе Салтане», она является интереснейшей. Но кататься с ней по детсадам мы не можем. У нас нет понимания, как выполнить госзадание и провести 80 выездных концертов», - сказала директор филармонии.

«Это очень важно, чтобы дети с раннего возраста знакомились с классической музыкой. Очень жаль и с точки зрения работы, и с точки зрения эмоций. Нас лишили этого зрителя», - заключила она.

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Напомним, бурную дискуссию тема ведения предпринимательской деятельности в образовательных учреждениях вызвала в соцсети Instagram на странице заместителя главы города Елены Полонской. В комментариях под постом депутата директор филармонии Елизавета Барышникова высказала мнение, что власти Пскова ограничивают детей в развитии и способствуют их деградации.