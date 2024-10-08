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Три фестиваля ТКД Псковской области отмечены на премии Russian Event Awards

Сразу три фестиваля Театрально-концертной дирекции Псковской области получили признание экспертов в области гастрономии, туризма и культуры. 29 ноября в Нижнем Новгороде прошел финал Международной премии в области событийного туризма Russian Event Awards 2024. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ТКД.

Фото здесь и далее: Театрально-концертная дирекция Псковской области

Ярмарка яблок, урожая и традиционных напитков «Лешуга-2024» заняла второе место в номинации «Лучшее событие в области гастрономического туризма в населённом пункте с численностью свыше 100 000 человек».

Выставка «Россия начинается здесь» также получила второе место в номинации «Лучшее туристическое событие в области культуры и искусства среди городов с населением свыше 100 000 человек».

Кроме того, фестиваль «Дни Пушкинской поэзии и русской культуры» был отмечен специальным дипломом «За сохранение культурных традиций» в номинации «Лучшее событие в области культуры и искусства среди городов с населением до 100 000 человек».