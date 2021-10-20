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Оставь надежду всяк сюда глядящий

Еще один спелый плод статуса Псковского театра драмы имени А. С. Пушкина в качестве филиала Национального драматического театра России (Александринского) получил возможность вкусить псковский любитель искусства. С 26 ноября по 1 декабря в областном центре проходит небывалое для культурной жизни региона событие – фестиваль «Потапов-фест».

Фото здесь и далее: Игорь Ефименко / Псковский театра драмы

Он посвящен творчеству одного из самых известных современных якутских режиссеров театра и кино Сергея Потапова. Кроме его постановок и фильмов за шесть фестивальных дней, при желании и наличии кьюар-кода, зритель может познакомиться с культурой северных народов России, в том числе встретиться с искусством их национальных театров. Показ спектаклей на «Потапов-фесте» начался премьерой постановки «Зойкина квартира» по одноименной пьесе М. А. Булгакова, со дня рождения которого в этом году исполнилось без малого 130 лет. Режиссером действа выступил Сергей Потапов, который за свою творческую карьеру успел плотно поработать с текстами Михаила Афанасьевича.

На псковский сцене Булгаков - гость, мягко говоря, не частый. За несколько дней до начала фестиваля Сергей Потапов и актриса Кристина Кузьмина, исполняющая роль Зои Пельц, в гостях радиостанции «Эхо Москвы» в Пскове с уверенностью заявили, что на репетициях постановки часто происходит какая-то мистика. Отмечу, что подобные разговоры я неоднократно слышала в интервью театралов и киношников, работавших с Булгаковым. Из таких баек легко можно сделать красивый заголовок новости, больше в них мне не видится ничего. Творчество писателя в принципе по поводу и без маркировано в сознании большинства людей как какая-то чертовщина. Но тут каждый читает, как умеет, и каждый сам несет ответственность за то, чьи торчащие уши видит за декорациями.

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Сергей Потапов рекомендовал потенциальным зрителям «Зойкиной квартиры» сначала познакомиться с текстом пьесы и только потом идти в театр. Идти и в каком-то смысле ничего не ждать, ведь главная цель режиссера – оставить в вашем сердце впечатление. И ничего больше. (Есть ли что-то больше этого, существует ли сверхцель у искусства – еще один интимный вопрос, который зритель решает сугубо самостоятельно.)

О личных впечатлениях от постановки я и хочу рассказать. Omnem relinquite spem o vos qui intratis – этими горящими на экране буквами встречает всякого входящего в зрительный зал сцена. Садишься на свое место и становится как-то не по себе: шел в театр, а попал в ту самую «нехорошую квартиру» Зои Денисовны Пельц. Это ощущение усиливается с первых секунд постановки, когда герои буквально врываются на сцену. Актеров, задействованных в спектакле, даже язык не поворачивается назвать «актерами» или по фамилиям. Это персонажи булгаковского мира. Людьми они станут только тогда, когда выйдут к зрителю на поклон. Действие пьесы происходит в Москве в 20-х годах XX столетия. Но отсылок к этому в костюмах и декорациях фактически нет. Модная нынче среди режиссеров унификация времени и пространства у Потапова выглядит органично. Все булгаковские герои современны псковскому зрителю, о чем то и дело они нам напоминают игрой слов (спойлерить не буду, слышащий да услышит).

Устройство сценического пространства заслуживает особого внимания. Оно почти целиком состоит из дверей (курсивом). Герои же все действо ищут выход(курсивом) отсюда, они одержимы этой идеей. Покинуть мир зойкиной квартиры все равно, что попасть в Рай. Он у каждого свой, а пока все вместе живут в общем Аду. Булгаков-Потапов действуют в предложенных условиях: из подручных средств создают лучший на данный момент мир, с блэк-джеком и шлюхами. Жить в настоящей реальности никому из персонажей пьесы невозможно. Чтобы облегчить всеобщие страдания, на сцене появляется милостивый Херувим. Так как мы все-таки не в Раю, неудивительно, что этот нареченный ангелок является отпетым бандюгой. Ну, какой «Рай», такие и сущности. Зато у него есть все допинги для героев, потому что шоу должно продолжаться. Секс, наркотики и рок-н-ролл в головах и душах действующих лиц «Зойкиной квартиры» вызывали иногда осуждение зрителей. Почти каждый половой акт на сцене сопровождался недовольным шушуканьем почтенной псковской публики в зале и короткими тихими репликами вроде «ну зачем это все в театре?». А чего вы ждали, уважаемый глядящий, если пришли в публичный дом?

Сергей Потапов, на мой взгляд, сильно очеловечил и в чем-то упростил для понимания текст пьесы Булгакова, обращаясь с ним по-свойски. При этом нельзя сказать, что режиссер его этим испортил или как-то обеднил. Якутская национальная культура, пронизанная мифологией, открыто и много говорящая о связи человека с потусторонним, дала Потапову все карты в руки, чтобы в каждой картине «Зойкиной квартиры» при простоте убранства и грубости происходящего ощущалась мистика. Она не мешает персонажам сидеть на игле, трахаться, ругать власть, устраивать поножовщину и мечтать о Ницце. Это все в той или иной степени происходило, происходит и будет происходить в каждой квартире в любое время и в любом месте. Время не важно, есть душа человека, которая ищет выход из порочного круга, ищет свой Рай, живя в рукотворном Аду. Сергей Потапов как бы дописал Михаилу Булгакову то, чего не пропустила б в свое время советская цензура, а Булгаков дал ему материал, за который порой карает современных авторов Роскомнадзор. Пока в театральной природе будут существовать подобные вневременные симбиозы, есть надежда, что живое драматическое искусство будет актуальным, и люди разных поколений будут уходить из зрительного зала, унося с собой неизгладимые впечатления.

Дина Дабришюте