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Квартирники могут стать частью репертуара Псковского драмтеатра

04.06.2021 14:35|ПсковКомментариев: 0

Квартирники могут стать частью репертуара Псковского драмтеатра. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом сообщил на пресс-конференции 4 июня художественный руководитель Псковского драмтеатра, заслуженный деятель искусств России Дмитрий Месхиев.

«Хочу делать квартирники, не знаю пока, в какой локации, но хочу такие вещи создавать. В единственном в городе театре должна быть музыка», - отметил он и поделился планами выпустить подобный спектакль осенью. Впоследствии к организации квартирников планируется привлекать кого-то еще.

Дмитрий Месхиев также рассказал, что хотел бы развивать сценическое искусство не только на большой и малой сценах, но и в других локациях, чтобы зрители видели самую разнообразную палитру постановок.

Напомним, 10 июня в Псковском драмтеатре состоится показ спектакля-кабаре Дмитрия Месхиева «Постой, паровоз!», в основу которого лягут тюремные романсы. Действо развернется в обновленном театральном буфете. Гостей будут угощать шампанским. В связи с действием коронавирусных ограничений спектакль планируется согласовать с Роспотребнадзором. В случае, если согласование не будет получено, постановка будет показана позже. «Коронавирус есть коронавирус, дай бог ему здоровья», - сыронизировал худрук театра.

Теги: #театр #Псковский театр драмы #спектакль
Источник: Псковская Лента Новостей
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