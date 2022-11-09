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Псковичей приглашают на премьеру «Симфонии псковских фресок»

Премьера художественно-музыкальной постановки «Симфония псковских фресок. Высокий русский стиль» состоится в большом зале Псковской областной филармонии 9 и 10 декабря. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе городской администрации.

Мероприятия пройдёт в исполнении Петербургского симфонического оркестра и Петербургского камерного хора, также состоится художественного фильма, посвященного сюжетам псковских фресок. Эксклюзивный музыкальный материал проекта создан петербургскими композиторами Евгением Петровым и Екатериной Ивановой-Блиновой.

Художественно-музыкальная постановка «Симфония псковских фресок. Высокий русский стиль» - это новая реальность, соединившая вековое художественное наследие и современное искусство для осознания значимости псковского культурного кода и духовного наследия современниками.

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Мероприятие проводится в рамках одноименного проекта «Симфония псковских фресок. Высокий русский стиль», направленного на знакомство широкой аудитории с культурным наследием Псковской области, развитие интереса к истории русского искусства и популяризацию псковских фресок – шедевра храмовой живописи XII-XVI веков.

Проект реализуется Фондом развития Псковской области Святой равноапостольной княгини Ольги и проектным офисом «Команда 2018» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, Псковской епархии и правительства Псковской области.

Псковские фрески - золотое наследие средневекового Пскова, не имеющее мировых аналогов. Веками псковичи обустраивали сакральные пространства, наполняя их глубокими духовными смыслами и переживаниями, выраженными во фресковой живописи, выполненной лучшими мастерами монументалистами. Фрески Мирожского и Снетогорского монастырей, храма в Мелетово, Довмонтова города по праву являются жемчужинами художественного творчества и являют собой суть мировоззрения русского православия, заключенного в художественные образы.

Показы пройдут 9 декабря в 17:00 и 19:00, 10 декабря в 13:00 и 15:00. Вход по пригласительным билетам, которые уже доступны в кассах филармонии.