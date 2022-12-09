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Премьера «Симфонии псковских фресок» состоялась в Пскове

Премьера художественно-музыкальной постановки «Симфония псковских фресок. Высокий русский стиль» состоялась большом зале Псковской областной филармонии сегодня, 9 декабря, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Мероприятие прошло в исполнении Петербургского симфонического оркестра и Петербургского камерного хора. Также состоялся показ художественного фильма, посвященного сюжетам псковских фресок.

Эксклюзивный музыкальный материал проекта создан петербургскими композиторами Евгением Петровым и Екатериной Ивановой-Блиновой.

Мероприятие проводится в рамках одноименного проекта «Симфония псковских фресок. Высокий русский стиль», направленного на знакомство широкой аудитории с культурным наследием Псковской области, развитие интереса к истории русского искусства и популяризацию псковских фресок – шедевра храмовой живописи XII-XVI веков.

Проект реализуется Фондом развития Псковской области Святой равноапостольной княгини Ольги и проектным офисом «Команда 2018» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, Псковской епархии и правительства Псковской области.

Показы пройдут также 10 декабря в 13:00 и 15:00. Вход по пригласительным билетам, которые доступны в кассе филармонии.

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Псковские фрески - золотое наследие средневекового Пскова, не имеющее мировых аналогов. Веками псковичи обустраивали сакральные пространства, наполняя их глубокими духовными смыслами и переживаниями, выраженными во фресковой живописи, выполненной лучшими мастерами монументалистами. Фрески Мирожского и Снетогорского монастырей, храма в Мелетово, Довмонтова города по праву являются жемчужинами художественного творчества и являют собой суть мировоззрения русского православия, заключенного в художественные образы.