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Серия видеороликов о знаменитых личностях из Пскова будет выходить в формате shorts

Серия видеороликов о знаменитых личностях из Пскова будет выходить в формате shorts (коротких вертикальных клипов). Об этом сообщил ведущий профконсультант Театрально-концертной дирекции Псковской области Дмитрий Волхонов в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«У нас есть небольшая серия, которую мы называем "Наше краше". Не все мультфильмы еще вышли, но я надеюсь, что они все выйдут. О великих деятелях России тоже выйдет, но это будут shorts - короткие клипы. Через знаменитые лица планируем набрать популярность клипов и перейти на псковских. Пытаемся популяризировать Псков, и многие люди должны знать об интересных вещах, которые связаны с Псковом. Я уверен, что 0,02% россиян знают, что братья Лаптевы родились в Псковской области. Будем популяризировать просмотрами не на Псков, а на Россию», - объяснил гость студии.

Директор центра проектной деятельной ТКД Татьяна Мартынова напомнила, что в Псковской области развивают и систему рибейта для кинематографа.

«Практически все фильмы, которые снимаются на территории региона, так или иначе просят помощи и содействия со стороны губернатора Михаила Юрьевича Ведерникова. Губернатор расписывает эту задачу нам, как центру поддержки кинематографии. В этом году к нам обратились три кинокомпании за поддержкой. Мы помогали, решали организационные вопросы, подыскивали людей, персонал на территории Псковской области», - объяснила она.

Напомним, первый в истории Псковской области рибейт в размере 1 млн рублей получила команда, снявшая фильм «Плакать нельзя».