Культура

Снятый в Псковской области фильм «Плакать нельзя» первым получил рибейт от региона

Первый в истории Псковской области рибейт в размере 1 млн рублей получает команда, снявшая фильм «Плакать нельзя». Об этом сообщил Михаил Ведерников в своём Telegram-канале.

Кадр из фильма

«Картина в этом году стала фильмом-открытием кинофестиваля "Западные ворота". Его представил кинопродюсер Вадим Быркин со съёмочной командой и актёрами. Режиссер картины – Наталья Назарова, а в главной роли снялась уроженка Псковской области Светлана Чуйкина. Фильм получился очень проникновенный: он о семейных ценностях, о материнской любви, о взаимопомощи и поддержке. Он заставляет задуматься: насколько государство может вмешиваться в жизнь семьи? Где проходит та грань, когда ребёнка надо спасать от родителей? Если вы еще не смотрели фильм – обязательно с ним познакомьтесь!» - рассказал глава региона.

Михаил Ведерников напомнил, что региональный закон о поддержке кинематографии был принят в 2019-м году. Организаторы киносъёмок, которые проходят на территории области, могут участвовать в конкурсном отборе и получить субсидию на возмещение части затрат.

Часть съемок проходила в Псковской области. В феврале 2021 года губернатор Михаил Ведерников посетил съемочную площадку в Гдовском районе. Во время визита главы региона генеральный продюсер картины Вадим Быркин отметил: «В Псковской области нам работать очень комфортно. Мы и не сомневались, что так будет, что будем приняты с большим радушием». Тогда же прозвучала информация о том, что главная героиня, по сюжету фильма — уроженка Пскова.

Летом того же года на кинофестивале «Западные ворота» состоялась презентация фильма. В июне нынешнего года Михаил Ведерников сообщил, что «Плакать нельзя» будет первым проектом, который после получения прокатного удостоверения сможет претендовать на рибейт — возмещение из областного бюджета части затрат, понесенных съемочной группой во время пребывания в области.

Создатели ленты планируют до конца года распространить на стриминговых платформах ее четырехсерийный вариант, а позже выпустить мини-сериал в телеэфир.