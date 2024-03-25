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Актеры псковского театра снимаются в новом фильме Дмитрия Месхиева «Царь ночи»

Худрук Псковского театра драмы, кинорежиссёр Дмитрий Месхиев снимает историко-приключенческий сериал «Царь ночи» в Петербурге и Кронштадте. Премьера состоится в 2025 году. Как Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского академического театра драмы имени А. С. Пушкина, в съемках принимают участие актеры псковского театра.

Фотографии: пресс-служба Premier

Одну из главных ролей исполняет актриса Елизавета Боярская. Также в главных ролях – Алексей Ярмущик, Алиса Рейфер и артисты Псковского театра драмы Максим Митяшин, Алексей Ухов, Александра Кашина.

В картине заняты и другие актеры псковской труппы: Георгий Болонев, Денис Кугай, Андрей Кузин, Максим Плеханов, Катя Руч, Камиль Хардин, Ксения Чехова, Дарья Чураева.



Одну из ведущих ролей в фильме играет Владимир Вдовиченков. Также в фильме снялся актер, депутат Псковского областного Собрания депутатов Алексей Севастьянов.

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Художник-консультант сериала «Царь ночи» – главный художник Псковского театра драмы Александр Стройло.

Время и место действия – начало XX века, Санкт-Петербург. После гибели отца юные брат и сестра, Яков и Софья, теряют друг друга. Чтобы встретиться вновь, им предстоит пройти через уличные банды, революционное подполье, интриги политической полиции и высшего общества и оказаться свидетелями заговора, цель которого – уничтожение Российской империи.