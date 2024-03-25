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Генпрогон мультимедийного спектакля о Знамени Победы прошел в Псковском кремле

Генеральный прогон мультимедийного спектакля, посвященного 80-летию Великой Победы, состоялся в Псковском кремле 24 апреля. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области, на крепостной стене Довмонтова города благодаря мультимедийным технологиям ожила история о Знамени Победы, которое водрузили над Рейхстагом 30 апреля 1945 года воины 150-й дивизии, 79-го стрелкового корпуса, 3-й ударной армии Михаил Егоров и Мелитон Кантария.

Фото и видео: пресс-служба Театрально-концертной дирекции Псковской области

Показы будут проходить по вечерам с 25 апреля до 9 мая. Время сеансов: 21.30 и 22.30.

Центральной нитью повествования стало рождение главного символа Победы — штурмового флага 150-й Идрицкой дивизии, путь которого начался на Псковщине. По дороге на Берлин дивизия освободила более 122 населённых пунктов, среди которых Идрица, Себеж, Рига, Клайпеда и другие.

Напомним, в прошлом году в апреле на стене Довмонтова города шел показ мультимедийного спектакля, посвященного военной истории Пскова.

В апреле 2022 года вблизи поселка Идрица Себежского района прошло торжественное открытие памятного знака «Знамя Победы» в честь воинов 150-й идрицко-берлинской ордена Кутузова стрелковой дивизии, которые освободили поселок Идрица и водрузили Знамя Победы над рейхстагом.