На площадке «Кино» на улице Ленина в Пскове покажут парад Победы 1945 года

Специальная площадка «Кино» будет работать на спектакле-реконструкции «На нашей улице Победа!» на улице Ленина в Пскове 9 мая, сообщили Псковской Ленте Новостей в Театрально-концертной дирекции Псковской области.
Гостям предоставят возможность посмотреть военные киноленты на открытом воздухе - трансляцию Парада Победы 1945 года, легендарный фильм Михаила Калатозова «Летят журавли», остросюжетную драму Александра Боголюбова «Батальоны просят огня» и трогательную военную мелодраму Григория Чухрая «Баллада о солдате», рассказали в ТКД.
Ранее сообщалось, что уличное представление «Как Петрушка Гитлера победил» покажут на улице Ленина в Пскове на спектакле-реконструкции «На нашей улице Победа» 9 мая. Также здесь будет организована площадка для сдачи ГТО, «блошиный» рынок, городок настольных игр, танцплощадка и другие активности. Работать площадка будет с 11.00 до 19.00.