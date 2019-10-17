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Дмитрий Месхиев: Спектакль 7САМУРАЕВ будет, как минимум, очень красивым

Спектакль 7САМУРАЕВ, премьера которого состоится на следующей неделе в Псковском театре драмы, будет, как минимум, очень красивым. Об этом сообщил художественный руководитель театра Дмитрий Месхиев на пресс-конференции, посвященной премьере.

Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, Дмитрий Месхиев в ходе беседы подчеркнул, что его задача как худрука - давать возможность режиссеру максимально выполнить свой творческий замысел. «Я не лезу никогда в спектакли наших режиссеров, и результат говорит сам за себя. Нужно дать режиссеру максимально полную свободу в постановке спектакля», - заявил Месхиев.

Также он добавил, что полностью доверяет Сергею Чехову и считает его человеком с хорошим вкусом и фантазией.

«Каждый зритель увидит спектакле свое, и это будет правильно. Это показывает, что режиссер все сделал на высшем уровне», - отметил худрук Псковского драмтеатра.