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Сцена / Спектакли

Врачей псковского COVID-центра пригласили на спектакль в рамках акции #СпасибоМедикам

04.09.2020 16:21|ПсковКомментариев: 0

8 сентября в Псковском театре драмы имени А. С. Пушкина в рамках благотворительной акции #СпасибоМедикам будет организован показ спектакля «Отелло», который посетят сотрудники псковского COVID-центра. Об этом сообщила генеральный директор Театрально-концертной дирекции Псковской области Ольга Тимофеева в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM).

Тогда же, 8 сентября, станет известно, сколько средств собрано организаторами благотворительной акции. Все средства будут направлены на приобретение путевок для отдыха псковских медиков. Ольга Тимофеева пообещала рассказать о результатах: куда медики поедут и где будут поправлять свое здоровье.

Гендиректор ТКД напомнила, что цель акции - личное участие каждого псковича. Какой бы ни была сумма пожертвования - 10 рублей или 10 тысяч - это знак благодарности, осознания того, что сделали медики в этот период.

Теги: #медицина #акция #ТКД #коронавирус #спасибомедикам
Источник: Псковская Лента Новостей
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