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Псковичи раскупили все билеты на три спектакля «Свидетельские показания»

Театральный «Данилов-фест» пройдет в Пскове с 6 по 8 марта. Зрителям представят премьерный спектакль «Свидетельские показания», поставленный по пьесе известного современного российского драматурга Дмитрия Данилова.

Как сообщил Псковской Ленте Новостей арт-директор Псковского драматического театра им. А. С. Пушкина (Национальный Драматический театр России) Андрей Пронин, в настоящее время раскуплены все билеты на три спектакля, которые состоятся 6, 7 и 8 марта. Желающие попасть на премьеру могут приобрести билеты на другую ближайшую дату - 10 марта, причем стоит поторопиться: билетов и на этот день осталось уже немного.

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Режиссер постановки - Семен Серзин, неординарный представитель современной российской театральной и киносцены, номинант «Золотой маски».

В спектакле заняты: заслуженная артистка РФ Галина Шукшанова, заслуженный работник культуры Сахалинской области Андрей Кузин, лауреат Национальной театральной премии «Золотая маска» Линда Ахметзянова, Денис Кугай, Ангелина Курганская, Екатерина Миронова, Максим Плеханов, Роман Сердюков, Ирина Смирнова, Ксения Чехова, Анна Шуваева.

Стоимость билетов - 500 рублей. Приобрести можно ЗДЕСЬ >>>

Добавим, что программой «Данилов-феста» также предполагаются читки трех пьес Дмитрия Данилова - «Человек из Подольска», «Сережа очень тупой» и «Выбрать троих», встреча с драматургом, бесплатный показ фильма «Человек из Подольска». Два вечера подряд, 6 и 7 марта, в 20.00 в обновленном медиахолле (это во втором здании театра) зритель сможет наблюдать за отношениями отечественных хипстеров с Родиной и распробует постмодерн на вкус.