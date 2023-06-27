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Сцена / Спектакли

Опубликована программа XXX Пушкинского театрального фестиваля в Псковской области

07.08.2023 11:05|ПсковКомментариев: 0

ХХХ Всероссийский Пушкинский театральный фестиваль пройдет в Псковской области с 6 по 28 сентября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского академического театра драмы имени А. С. Пушкина.

Фото здесь и далее: Псковский академический театр драмы имени А. С. Пушкина

Как сообщили в театре, юбилейная афиша объединит самые яркие и интересные события отечественной сцены из двух столиц и заметные спектакли ведущих региональных театров центральной России, Сибири, Урала, Северо-Запада. Известные артисты Анна Ковальчук, Сергей Мигицко, Елена Камбурова, Сергей Перегудов станут участниками главного театрального события года.

Осенью псковичи и гости города увидят спектакли московского Театра музыки и поэзии под руководством Елены Камбуровой, петербургских Театра имени Ленсовета и Кукольного театра сказки, известных театров Сибири и Урала – пермского «Театра-Театра» и новосибирского «Старого дома», гостями фестиваля станут коллективы из Петрозаводска, Твери, Мичуринска. Несколько спектаклей будет показано и в Великолукском драматическом театре.

7 сентября фестиваль торжественно откроется музыкально-поэтическим спектаклем «Евгений Онегин. Страницы романа». Голоса мастеров Театра имени Ленсовета – Анны Ковальчук, Сергея Мигицко, Сергея Перегудова – вступят в диалог с симфоническим оркестром Государственной академической капеллы Санкт-Петербурга, который исполнит произведения Чайковского.

8 сентября в Великих Луках, а 10 сентября в Пскове публика будет приветствовать легендарную артистку российской сцены Елену Камбурову. Театр музыки и поэзии (Москва) покажет на фестивале «Нянины сказки» – музыкальную фантасмагорию по мотивам сказок Пушкина и Андерсена. В роли рассказчицы, Няни, выступит сама Елена Камбурова.

Если «Нянины сказки» (16+) – спектакль для взрослого зрителя, то еще две постановки по пушкинским сказкам рекомендованы для семейного просмотра. Кукольный театр сказки из Санкт-Петербурга 7 сентября покажет на фестивале свой титулованный спектакль «Сказка о мертвой царевне и семи богатырях» (6+) – актерский ансамбль спектакля был удостоен Высшей театральной премии Петербурга «Золотой софит». «Сказку о рыбаке и рыбке» (6+) 9 сентября визуализирует на псковской сцене Тверской театр кукол.

Кукольный спектакль для взрослой аудитории привезет известный псковской публике Театр кукол Республики Карелия – спектакль этой труппы «О рыбаке и рыбке» в постановке Яны Туминой, лауреат «Золотой маски», уже участвовал в программе фестиваля. На этот раз из Петрозаводска 12 сентября на фестиваль приедет гоголевский «Ревизор» (16+), также номинированный на Национальную театральную премию «Золотая маска». Театр кукол берется изобразить ту зримую фантасмагорию, которой полны произведения писателя.

После небольшого перерыва, 24 сентября, фестиваль представит зрителям программу по произведениям ХХ века. Во-первых, организаторы пригласили в Псков свежую премьеру Антона Федорова «Котлован» в новосибирском театре «Старый дом», который он ныне возглавляет. Вдвойне порадует фестивальная афиша зрителей, которые следят за событиями в Псковской драме – спектакль «Морфий», получивший две «Золотые маски», поставил здесь Федоров.

Фестиваль снова обратится к творчеству великого русского шансонье Александра Вертинского. Открыв эту тему в 2020 году моноспектаклем Николая Мартона «Вертинский. Русский Пьеро», посмотрев интерпретацию режиссера Романа Кагановича и артиста Сергея Азеева («Интервью В.»), театр берется завершить этот своеобразный триптих спектаклем-концертом ведущего артиста пермского «Театра-Театра» Альберта Макарова «Вертинский» 28 сентября.

А ранее советские 1980-е и Золотой век русской поэзии свяжет спектакль Мичуринского драматического театра «Спасти камер-юнкера Пушкина» (6 сентября в Великих Луках, 8 сентября в Пскове) по популярной пьесе Михаила Хейфеца, в которой простой парень Миша Питунин отправится в путешествие во времени, чтобы спасти поэта от пули Дантеса.

Не менее ярким событием фестиваля станет 24 сентября гала-концерт конкурса исполнителей Пушкина «Живое пушкинское слово». Победители регионального смотра, который проходил весной-летом этого года, представят литературно-музыкальную программу по произведениям классика. Любители выступят на одной сцене вместе с ведущими артистами двух региональных театров – Псковского и Великолукского.

 

Пушкинский театральный фестиваль пройдет в Пскове в 30-й раз. C 1994 года фестиваль является значимым событием культурного календаря не только города, но и всей театральной России, визитной карточкой театрального Пскова.

Пушкинский театральный фестиваль проходит при поддержке правительства Псковской области.

Теги: #Псковский театр драмы
Источник: Псковская Лента Новостей
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