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Билеты на спектакль на плотах можно получить в Псковской областной филармонии с 28 мая

Выдача пригласительных билетов на спектакль на плотах «Пушкинские плавания» начнется с 28 мая в кассе Псковской областной филармонии. Об этом сообщается в Telegram-канале Театрально-концертной дирекции Псковской области.

Постановка лауреата Российской национальной театральной премии «ЗМ» Юрия Квятковского будет показана в рамках Дней Пушкинской поэзии и русской культуры. В основе спектакля — попурри из сказок Александра Пушкина.

«Вас ждут названия, знакомые с детства, персонажи, ставшие русскими архетипами, и юмор, музыкальность, словосочетания, которые ушли в народ, и фантазии о том, как всё это могло возникнуть», - рассказали в дирекции.

Место проведения: Псков, Дендропарк. Дата: 9 июня. Время: 16:00 и 19:00.

Получить пригласительные билеты можно с 28 мая в кассе филармонии с 11:00. Количество билетов ограничено — не более 4 штук в одни руки.