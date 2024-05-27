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Спектакль «Черная речка. Кукольная дуэль» покажут на Днях Пушкинской поэзии и русской культуры 8 июня

Спектакль «Черная речка. Кукольная дуэль» покажут на Днях Пушкинской поэзии и русской культуры 8 июня. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Театрально-концертной дирекции.

Постановка создана Театральным Центром «Петрушкина Слобода» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Спектакль представляет собой альтернативную историю дуэли поэта Александра Сергеевича Пушкина, разворачивающуюся по канонам кукольного балагана.

«Законы и колорит традиционного театра Петрушки создатели попытались объединить с историями и анекдотами об Александре Сергеевиче Пушкине, которыми так богата наша культура. Спектакль полон неожиданных сюжетных поворотов и кукольных сюрпризов. Актеры исполняют одновременно несколько ролей. Действие спектакля развивается под живое музыкальное сопровождение», - рассказали в дирекции.

Показы пройдут на фольклорной сцене на поляне в селе Михайловское.