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Илианна Петрова: Атмосферу мая 1945 года воссоздадут на улице Ленина в Пскове

Погрузиться в атмосферу 9 мая 1945 года можно будет на улице Ленина в Пскове в День Победы, сообщила врио председателя комитета по культуре Псковской области Илианна Петрова во время радиомарафона на ПЛН FM (102.6 FM).

«Погрузиться в атмосферу 9 мая 1945 года можно на улице Ленина. Там мы будем воссоздавать атмосферу того дня. В работе площадки будут принимать участие и реконструкторы, и порядка 200 простых жителей Пскова, которые выступят в массовых сценах», - поделилась Илианна Петрова.

Врио председателя комитета уточнила, что также на улице будет играть музыка от псковских и приглашенных коллективов.

Ранее сообщалось, что уличное представление «Как Петрушка Гитлера победил» покажут на улице Ленина в Пскове на спектакле-реконструкции «На нашей улице Победа» 9 мая. Также здесь будет организована площадка для сдачи ГТО, «блошиный» рынок, городок настольных игр.