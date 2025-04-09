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Сцена / Спектакли

Илианна Петрова: Атмосферу мая 1945 года воссоздадут на улице Ленина в Пскове

07.05.2025 15:13|ПсковКомментариев: 0

Погрузиться в атмосферу 9 мая 1945 года можно будет на улице Ленина в Пскове в День Победы, сообщила врио председателя комитета по культуре Псковской области Илианна Петрова во время радиомарафона на ПЛН FM (102.6 FM). 

«Погрузиться в атмосферу 9 мая 1945 года можно на улице Ленина. Там мы будем воссоздавать атмосферу того дня. В работе площадки будут принимать участие и реконструкторы, и порядка 200 простых жителей Пскова, которые выступят в массовых сценах», - поделилась Илианна Петрова.

Врио председателя комитета уточнила, что также на улице будет играть музыка от псковских и приглашенных коллективов.  

Ранее сообщалось, что уличное представление «Как Петрушка Гитлера победил» покажут на улице Ленина в Пскове на спектакле-реконструкции «На нашей улице Победа» 9 мая. Также здесь будет организована площадка для сдачи ГТО, «блошиный» рынок, городок настольных игр. 

Источник: Псковская Лента Новостей
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21.04.2025, 12:310 Выставка «Встречай любовью стаи птичьи…» открылась в музее-заповеднике «Изборск» 21.04.2025, 11:373 Рэп-батл в стиле «перестрелки» пройдет между псковскими исполнителями 22 мая 19.04.2025, 16:280 Спектакль «Говорит Москва» вернулся в афишу Псковского театра драмы 19.04.2025, 14:130 Выставка «ПсковАРТ – нам 20 лет» откроется 23 апреля в «Доме на набережной»
18.04.2025, 17:590 «Подстрочник»: Русский хоррор на псковской сцене. ВИДЕО 18.04.2025, 17:450 «Есть надежда, что будет нескучно»: режиссёр поделился ожиданиями от премьеры спектакля «Каинова печать» 18.04.2025, 16:080 Арт-директор Псковского драмтеатра рассказал о сценарии спектакля «Каинова печать» 18.04.2025, 14:380 Режиссёр Тимур Кулов: Спектакль «Каинова печать» — исследование внутреннего мира человека
18.04.2025, 13:060 Начинается видеотрансляция программы «Подстрочник»: Русский хоррор на псковской сцене 18.04.2025, 11:060 Концерт инди-группы «Сова» состоялся в Псков. ФОТО 17.04.2025, 12:390 Псковскому театру драмы имени Пушкина исполнилось 119 лет 17.04.2025, 08:000 Выступление образцово-показательного оркестра войск Нацгвардии прошло в Пскове
16.04.2025, 21:400 Концерт «Добрый рок-Доброму Пскову» состоится в День защиты детей 16.04.2025, 20:170 Выпускной класс-концерт дал псковский детский хореографический ансамбль «Солнышко» 16.04.2025, 13:440 Песни советского времени о Великой Отечественной войне прозвучат в псковской филармонии 15.04.2025, 16:470 Фотовыставка «Иди живи!» откроется 17 апреля в псковской библиотеке на улице Конной
14.04.2025, 18:030 Отборочный тур псковского фестиваля «Добрый рок» состоялся в Москве 14.04.2025, 17:210 Артисты псковского театра выступили с концертом для раненых в военном госпитале 12.04.2025, 17:200 В Пскове откроется выставка работ учащихся детской художественной школы «Наш бессмертный полк» 12.04.2025, 16:400 Делегация из Детской музыкальной школы имени Мусоргского выступила на музыкальном фестивале в Великих Луках
12.04.2025, 16:002 Псковичей призвали соблюдать правила театрального этикета 11.04.2025, 17:450 Завершился Псковский региональный фестиваль «Российская студенческая весна» 11.04.2025, 16:090 «Битва жизни» Диккенса станет последней премьерой театрального сезона в Пскове 10.04.2025, 16:100 Более 160 заявок подано на отборочный этап «Студенческой весны» в Псковской области
09.04.2025, 18:390 Псковский театр драмы опубликовал афишу на июнь и июль 2025 года 09.04.2025, 17:320 Мультимедийный спектакль «80 лет Великой Победы» покажут на стене Довмонтова города 04.04.2025, 21:200 Электронный проект Skytrust дал концерт в псковской филармонии. ФОТО 03.04.2025, 10:320 Трио органа, домры и мандолины прозвучит в Пскове 6 апреля
02.04.2025, 21:400 Псковский театр присоединился к всемирной акции «Зажги синим» 01.04.2025, 21:420 Модный показ «Этномода» пройдет на фестивале «Моя еда» 31.03.2025, 21:540 Выставка карикатуры ко Дню смеха. ФОТОРЕПОРТАЖ 31.03.2025, 19:350 «Это не шарж»: ко Дню смеха в Пскове открылась выставка карикатуры
31.03.2025, 12:240 Псковский театр анонсирует замену спектакля «Лягушки» на 4 и 5 апреля 30.03.2025, 22:030 Концерт Кубанского казачьего хора прошёл в Пскове. ФОТО 29.03.2025, 20:170 Моноспектакль Максима Аверина «Научи меня жить» прошел в Пскове. ФОТО 29.03.2025, 14:200 Гала-концерт фестиваля «Псковский скоморох» проходит в Пскове
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