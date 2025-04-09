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Танцплощадка развернется на улице Ленина в Пскове 9 мая

Музыкальная программа спектакля-реконструкции «На нашей улице Победа!» порадует зрителей многообразием жанров и атмосферностью эпохи, сообщили Псковской Ленте Новостей в Театрально-концертной дирекции Псковской области.

«Особое внимание привлечёт увлекательное патефон-шоу! Здесь расскажут историю музыкального аппарата прошлого века и продемонстрируют разнообразие грампластинок. Гости смогут насладиться музыкой и зажигательными танцами от наших профессионалов. Кроме того, каждый сможет поучаствовать в танцевальном мастер-классе», - уточнили в ТКД.

Также праздник украсит выступление народных ансамблей «Очелье» и «Уграда», заслуженной артистки России Натальи Александровой, кавер-групп «Радио Бэнд» и «Красивая».

Вместе с гостями всей улицы будет исполнена песня «День Победы». Завершит торжественную программу минута молчания память воинов, павших в годы Великой Отечественной войны.

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Ранее сообщалось, что уличное представление «Как Петрушка Гитлера победил» покажут на улице Ленина в Пскове на спектакле-реконструкции «На нашей улице Победа» 9 мая. Также здесь будет организована площадка для сдачи ГТО, «блошиный» рынок, городок настольных игр и другие активности. Работать площадка будет с 11.00 до 19.00.