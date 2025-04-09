В Пскове опубликована программа спектакля-реконструкции «На нашей улице Победа!»

Спектакль-реконструкция «На нашей улице Победа!», позволяющий погрузиться в атмосферу мая 1945 года, состоится 9 мая на улице Ленина в Пскове. Программу мероприятия Псковской Ленте Новостей предоставили в Театрально-концертной дирекции Псковской области.
Схема размещения площадок
«Вас ждет настоящий праздник с многочисленными интерактивными площадками: атмосферный "блошиный" рынок, уголок любимых настольных игр, кинотеатр на открытом воздухе, спортивная зона ГТО для проверки своей физической формы и танцевальная площадка, где можно весело провести время под мелодии старых песен, звучащие из старинного патефона», - рассказали в ТКД.
Гостей вовлекут в театральные представления - улица оживет историями из жизни простых горожан - обычного водителя и механика, школьников, военных патрулей и хулиганов, влюбленных, фронтовиков и других.
Программа праздника
- 11:00 - 19:00 - иммерсивное театральное пространство (вся улица Ленина)
- 11:00 - 19:00 - работа площадок ГТО, городок настольных игр, «блошиный» рынок, «закусочная».
Площадка «Спектакли»
12:00, 13:00, 15:00, 16:00, 17:00 - уличное представление «Как Петрушка Гитлера победил!» (театр «Кук.Артель»)
«Танцплощадка»
- 13:00 - 13:30 патефон-шоу
- 13:30 - 13:55 народный коллектив ансамбль русской народной песни «Очелье» с программой «Как на Руси Родину защищали»
- 14:10-14:50 кавер-группа «Радио Бэнд»
- 15:00-16:00 народный коллектив фольклорный ансамбль «Уграда» с театрализованной постановкой «Победа», семейный ансамбль «Казачата» с театрализованной постановкой «Казачий Дом»
- 16:05-16:35 патефон-шоу
- 17:20-17:55 Заслуженная артистка России Наталья Александрова
- 18:00-18:54 кавер-группа «Красивая»
- 18:55 всероссийская акция «Минута молчания»
- 19:00 исполнение песни «День Победы» всей улицей
Площадка «Кино» (на открытом воздухе)
- 11.00 трансляция парада Победы 1945 года
- 11.20 х/ф «Летят журавли»
- 12.50 трансляция парада Победы 1945 года
- 13.10 х/ф «Батальоны просят огня», 1-4 серия
- 17.35 х/ф «Баллада о солдате»
Вход свободный.