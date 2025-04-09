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Благотворительный показ спектакля-концерта «Глядя в небеса…» состоялся в Псковском театре драмы

В Псковском академическом театре драмы имени Александра Пушкина 9 мая прошел благотворительный показ спектакля-концерта «Глядя в небеса…». У входа в театр приглашенных встретил «Бессмертный полк» – сотрудники театра вспомнили своих ветеранов, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе театра.

Фото здесь и далее: Псковский академический театр драмы имени Александра Пушкина

В День Победы на спектакль были приглашены люди, судеб которых непосредственно коснулась война, защитники Отечества разных поколений, юнармейцы. Зрителями праздничного показа стали дети Великой Отечественной войны, труженики тыла, ветераны и участники специальной военной операции и их семьи, военнослужащие разных подразделений и ветераны силовых структур, воспитанники патриотических молодежных объединений.

Перед спектаклем Псковский театр драмы провел акцию «Бессмертный полк». Все сотрудники театра вышли к центральному входу с портретами своих родственников, которые сражались на фронте или помогали в тылу. Так театр встретил зрителей праздничного показа.

Кроме того, все праздничные выходные у входа в театр выставлены баннеры — «Бессмертный полк» Псковского театра драмы. Это портреты ветеранов из семей сотрудников театра.

Напомним, премьера музыкального спектакля театра к 80-летнему юбилею Великой Победы посвящена светлой памяти солдат, павших в трудных боях за Отечество. Актеры и музыканты театра исполняют песни военных лет и другие музыкальные произведения, посвященные войне и Победе. Со сцены звучат солдатские письма, в основном написанные псковичами, и стихи. Режиссер спектакля – Дмитрий Месхиев, художественный руководитель Псковского театра драмы.