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Псковский театр добавил в афишу дополнительные показы «Каиновой печати» и «Смерти Тарелкина»

Псковский театр драмы по просьбам зрителей добавил в афишу спектакли «Каинова печать» и «Смерть Тарелкина». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе театра.

Фотографии: пресс-служба Псковского театра драмы имени Пушкина

29 мая в афишу Псковского театра драмы имени Пушкина добавлен спектакль «Каинова печать», 31 мая – «Смерть Тарелкина».

«Свежая премьера Тимура Кулова «Каинова печать» в нашем театре пользуется большой популярностью, и многие зрители хотят успеть посмотреть ее в этом сезоне. Мы учли пожелания и покажем «Каинову печать» дополнительно 29 мая», - пояснили в театре.

А спектакль «Смерть Тарелкина» в новую дату 31 мая будет показан в предпоследний раз. Новость о прощальном показе 21 июня вызвала активное обсуждение в соцсетях.

Также в театре напомнили о добавленных в афишу июня спектаклях «Маленькие трагедии» (5, 6 июня) и «Ревизор» (8 июня в 13:00).

«Каинова печать» – спектакль молодого заметного режиссера Тимура Кулова (ныне штатный режиссер Санкт-Петербургского ТЮЗа им. А.А. Брянцева) по пьесе русского драматурга ХХ века Леонида Андреева. Недавняя премьера о попытке героев вырваться из грязи в князи, совершив убийство, о грехопадении и воздаянии нашла живой отклик у зрителей – билеты раскупаются на несколько показов вперед.

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«Смерть Тарелкина» – криминальную драму по пьесе Сухово-Кобылина – поставил в Пскове 2021 году Хуго Эрикссен (режиссер известен, например, по работам в Александринском театре и Театре Вахтангова). В том же году спектакль вошел в лонг-лист Национальной театральной премии «Золотая маска», участвовал в Биеннале театрального искусства в Москве, а в 2022-м – в Международном фестивале «Александринский» в Санкт-Петербурге.