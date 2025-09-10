Сцена / Спектакли

Дмитрий Месхиев: Бейби-спектакли очень востребованы в Пскове

Спектакли для самых маленьких очень востребованы среди псковского зрителя. Об этом в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) в новом выпуске программы «Подстрочник» рассказал кинорежиссер, художественный руководитель театра - директор Псковского академического театра драмы имени А. С. Пушкина Дмитрий Месхиев.

«Бейби-спектаклей, не просто детских, а для самых маленьких, не очень много, но такое направление сильно развивается. Поэтому мы и предложили министерству культуры поддержать это. Таких спектаклей очень мало», — пояснил гость студии.

Режиссер заявил, что причина небольшого количества таких спектаклей в том, что они нерентабельны, ведь зрительская аудитория невелика, а цены на билеты тоже должны оставаться низкими.

«Я очень хочу развивать это направление, да и псковичи просят побольше детских спектаклей. Я надеюсь, в этом сезоне мы до отпуска весной выпустим один бейби-спектакль и выпустим спектакль "Винни Пух"», - сообщил Дмитрий Месхиев.

Напомним, I Всероссийский фестиваль спектаклей для самых маленьких «Кроха-фест» пройдет в Пскове с 9 по 14 декабря.