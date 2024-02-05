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ГТО, детская программа и концерт: выставка «Россия начинается здесь» продолжает работу в Пскове

На территории Финского парка в Пскове продолжает работу выставка «Россия начинается здесь» в рамках празднования 80-летия Псковской области. Посетители узнают, чем живут районы, попробуют блюда и напитки, которыми славится тот или иной край, сообщает Telegram-канал Театрально-концертной дирекции Псковской области.

В течение дня гости выставки смогут посетить «витебское подворье», детскую площадку, будет работать фудкорт и ярмарка ремесел.

На спортивной площадке гости смогут опробовать свои силы в сдаче нормативов ГТО, будут проходить различные активности от Псковского городского молодёжного центра.

На молодежной площадке будет представлена программа от креативного пространства LOFT.

В 21:00 на главной сцене выступит Псковский областной колледж искусств имени Н. А. Римского-Корсакова.

Выставка «Россия начинается здесь» будет работать в Пскове до 31 августа.