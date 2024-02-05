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Почти 60 тысяч гостей и жителей города посетили выставку «Россия начинается здесь» в Пскове

59 500 гостей и жителей города посетили выставку «Россия начинается здесь» в Финском парке. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области.

Выставка «Россия начинается здесь» открылась в Финском парке в Пскове 23 августа и работала до 31 августа.

26 муниципалитетов Псковского региона представляют гостям выставки картины и фотографии с изображением самых живописных уголков области, местную продукцию и ремёсла, сувениры, костюмы, угощения, кубки. Организаторы проводят мастер-классы и работают с посетителями на интерактивных площадках. Мероприятие проходит в рамках празднования 80-летия Псковской области.