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«Новгородский колорит» представили на выставке в псковском Доме ремёсел. ФОТО

Открытие выставки «Новгородский колорит» в Доме ремёсел прошло в Пскове 19 марта, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Фотографии: Анна Тягунова / ПЛН

Выставка проходит в рамках плана мероприятий на 2024-2026 годы по реализации соглашения между правительством Новгородской области и правительством Псковской области о торгово-экономическом, научно-техническом, социальном и культурном сотрудничестве.

Открывала экспозицию приветственной речью директор Псковского областного центра народного творчества Наталья Белова.

«Наши коллеги приехали к нам в гости и предоставили этот необыкновенный колорит, мастерство. Мы соседи, мы дружим, мы обмениваемся опытом. Для нас Новгородский областной дом народного творчества - это, конечно же, пример, мы ровняемся на них именно в этом ремесленном направлении, мы у них учимся», - сказала Наталья Белова.

Также на открытии выставки присутствовала директор Новгородского областного дома народного творчества Алевтина Помельникова.

«Часть нашей экспозиции посвящена древнерусскому государству, древнерусской истории, прежде всего Великого Новгорода и Пскова. С одной стороны, мы разные города, но нас связывает очень много общего», - сказала Алевтина Помельникова.

В музее представлены работы из коллекции Дома народного творчества: керамика, вышивка, исторический и народный костюм, береста и новгородская резьба по дереву. На открытии присутствовал педагог Новгородского колледжа искусств имени Сергея Рахманинова, мастер резьбы по дереву, куратор новгородского проекта «Резьба» и его основатель Федор Дмитриев, а также мастера росписи по дереву, обработки капа, резьбы по дереву, которые продемонстрировали свое мастерство гостям. Изюминкой выставки стала вышитая карта Новгородской области и старинные музыкальные инструменты.

Напомним, что в конце 2022 года в Центре народного творчества представили вышитую карту Псковской области, выполненную местными мастерицами в техниках золотого шитья, вышивки гладью, лентами, мягкой канителью, трунцалом, с использованием бисера и бусин.