«Новгородский колорит» представили на выставке в псковском Доме ремёсел. ФОТО

Открытие выставки «Новгородский колорит» в Доме ремёсел прошло в Пскове 19 марта, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.
Фотографии: Анна Тягунова / ПЛН
Выставка проходит в рамках плана мероприятий на 2024-2026 годы по реализации соглашения между правительством Новгородской области и правительством Псковской области о торгово-экономическом, научно-техническом, социальном и культурном сотрудничестве.
Открывала экспозицию приветственной речью директор Псковского областного центра народного творчества Наталья Белова.
Также на открытии выставки присутствовала директор Новгородского областного дома народного творчества Алевтина Помельникова.
«Часть нашей экспозиции посвящена древнерусскому государству, древнерусской истории, прежде всего Великого Новгорода и Пскова. С одной стороны, мы разные города, но нас связывает очень много общего», - сказала Алевтина Помельникова.
В музее представлены работы из коллекции Дома народного творчества: керамика, вышивка, исторический и народный костюм, береста и новгородская резьба по дереву. На открытии присутствовал педагог Новгородского колледжа искусств имени Сергея Рахманинова, мастер резьбы по дереву, куратор новгородского проекта «Резьба» и его основатель Федор Дмитриев, а также мастера росписи по дереву, обработки капа, резьбы по дереву, которые продемонстрировали свое мастерство гостям. Изюминкой выставки стала вышитая карта Новгородской области и старинные музыкальные инструменты.
Напомним, что в конце 2022 года в Центре народного творчества представили вышитую карту Псковской области, выполненную местными мастерицами в техниках золотого шитья, вышивки гладью, лентами, мягкой канителью, трунцалом, с использованием бисера и бусин.